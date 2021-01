Esami Trinity di lingua inglese in Video Conferenza (VC)

Visto il perdurare dell’incertezza legata alla situazione sanitaria, Trinity College London, ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica e arti performative, per tutto l’anno accademico 2020-2021 offre alle sedi di esami registrate Trinity di lingua inglese la possibilità di organizzare gli esami di lingua inglese Trinity GESE e ISE (Speaking & Listening) in VC presso la scuola.

Quali sono gli esami di certificazione Trinity di lingua inglese?

Le certificazioni Trinity non hanno scadenza formale e sono riconosciute come attestazione di conoscenza e competenza in lingua inglese da università, aziende e istituzioni governative in Italia e a livello internazionale. Ogni anno, migliaia di candidati nel mondo sostengono gli esami di certificazione Trinity di lingua inglese, dei quali esistono le due seguenti tipologie:

Integrated Skills in English (ISE)– 5 livelli da A2 a C2 per la valutazione in modo integrato delle abilità orali e scritte (Speaking & Listening e Reading & Writing).

Le certificazioni ISE sono riconosciute da circa 3500 Corsi di Laurea in Italia e dal 98% degli atenei britannici.

Graded Examination in Spoken English (GESE) – 12 livelli graduali da pre-A1 a C2 per la valutazione delle abilità orali (Speaking & Listening).

Organizzare una sessione di esami Trinity in Video Conferenza: vantaggi e requisiti

Il formato degli esami Trinity GESE e ISE (modulo orale) in VC rimane invariato, così come i requisiti linguistici e le certificazioni acquisite tramite un esame in VC hanno lo stesso valore delle certificazioni ottenute a seguito di un esame in presenza. Ecco alcuni vantaggi degli esami in VC:

La scuola deve prima registrarsi come sede di esami Trinity, un’operazione semplice e gratuita che si può svolgere online.

Viene data alle scuole che organizzano esami in VC una settimana in più (da gennaio 10 giorni) per confermare la sessione.

All’interno del periodo di due settimane indicato dalla sede al momento della segnalazione dell’esame, è possibile scegliere la settimana in cui si intende organizzare la sessione.

Per organizzare una sessione, basta iscrivere un numero di candidati tale da coprire uno slot temporale pari a un minimo di 3 ore e mezza.

E’ sufficiente avere una buona connessione Internet e un pc fisso o un portatile dotato di webcam e microfono.

Per informazioni sugli esami Trinity in Video Conferenza:

https://www.trinitycollege.it/notizie/esami-in-videoconferenza/

[email protected]

