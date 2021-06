Espero incontra la scuola, incontri di approfondimento destinati al personale scolastico

La diffusione di cultura previdenziale e finanziaria anche nel mondo della Scuola è diventata una necessità. Colmare vuoti informativi consentirà scelte consapevoli sulla previdenza e sul risparmio previdenziale. Per tale ragione, Fondo Scuola Espero ha deciso di promuovere due incontri di approfondimento destinati al personale scolastico al fine di favorire la consapevolezza dell’importanza della cultura finanziaria e previdenziale, confrontandosi con rappresentanti del mondo della scuola e dell’informazione. Gli incontri verranno trasmessi in streaming sui canali social del Fondo Scuola Espero (Facebook e Youtube).

Il primo incontro, “Informazione – Formazione”, si svolgerà il 21 giugno p.v., alle ore 17.00. Durante tale incontro verrà affrontato il tema del “lifelong learning” (o apprendimento permanente), che consiste in un approccio personale che mira all’accrescimento del proprio bagaglio di competenze e conoscenze, da applicarsi anche in ambito previdenziale.

Il secondo incontro, che tratterà i temi di “Educazione – Finanziaria” e di “Previdenza Integrativa”, si svolgerà il 24 giugno p.v., alle ore 17.00. Durante tale incontro verranno affrontati i temi della conoscenza finanziaria e previdenziale: è infatti necessario far comprendere che, mettere da parte nel tempo quello che si può, conciliandolo con le altre spese, è necessario per investire gradualmente per la propria tranquillità futura.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa clicca qui https://bit.ly/3xsT42t e scarica la locandina dell’evento.

