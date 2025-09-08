Estratto conto contributivo e previdenziale, docenti e Ata possono consultarlo da MyINPS – VIDEO TUTORIAL

Estratto conto contributivo e previdenziale, docenti e Ata possono consultarlo da MyINPS...

Per tutti i docenti e anche per il personale Ata, a prescindere se si è vicini alla pensione, è possibile consultare il proprio estratto conto contributivo/previdenziale e salvare il file pdf per controllare che non ci siano dei servizi mancanti.

Al link, il video tutorial.

https://youtu.be/lTAzej2FpJQ

Estratto conto contributivo

L’Estratto conto contributivo è il documento che elenca i contributi registrati in favore del lavoratore e che illustra i contributi da lavoro, figurativi, volontari e da riscatto, in base alla gestione pensionistica d’appartenenza.

Il servizio si rivolge anche ai lavoratori della scuola, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato ( anche se attualmente disoccupati) che vogliono:

verificare la regolarità dei contributi versati autonomamente o dai propri datori di lavoro;

autonomamente o dai propri datori di lavoro; segnalare eventuali discordanze all’INPS.

Come funziona l’estratto conto contributivo

L’Estratto conto previdenziale riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i contributi suddivisi in: