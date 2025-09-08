Estratto conto contributivo e previdenziale, docenti e Ata possono consultarlo da MyINPS – VIDEO TUTORIAL

Per tutti i docenti e anche per il personale Ata, a prescindere se si è vicini alla pensione, è possibile consultare il proprio estratto conto contributivo/previdenziale e salvare il file pdf per controllare che non ci siano dei servizi mancanti.
Al link, il video tutorial.
Estratto conto contributivo
L’Estratto conto contributivo è il documento che elenca i contributi registrati in favore del lavoratore e che illustra i contributi da lavoro, figurativi, volontari e da riscatto, in base alla gestione pensionistica d’appartenenza.
Il servizio si rivolge anche ai lavoratori della scuola, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato ( anche se attualmente disoccupati) che vogliono:
- verificare la regolarità dei contributi versati autonomamente o dai propri datori di lavoro;
- segnalare eventuali discordanze all’INPS.
Come funziona l’estratto conto contributivo
L’Estratto conto previdenziale riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i contributi suddivisi in:
- periodo di riferimento;
- tipologia (da lavoro dipendente, artigiano, commerciante, servizio militare, ecc.);
- contributi espressi in giorni, settimane o mesi, utili per il diritto e per il calcolo della pensione;
- retribuzione o reddito;
- riferimenti del datore di lavoro;
- eventuali note.