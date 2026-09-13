Fa il manager per 38 anni, a 66 diventa docente: “Mi sento frastornato. Tanta burocrazia, sigle, piattaforme, mi sono trovato a ri-studiare”

Una vita da manager in aziende prestigiose e una fine carriera da insegnante: è il caso di un 66enne, che preferisce restare anonimo, che ha raccontato ai microfoni della Tecnica della Scuola la sua esperienza da supplente, anche se ancora è durata solo tre giorni, le sue aspettative e le sue paure da professionista che si è reinventato e sta provando una nuova esperienza con umiltà e voglia di imparare.
Il 66enne, a causa del fallimento dell’azienda in cui lavorava, si è dovuto rimettere in gioco. Figlio di due insegnanti, da cui da piccolo ha avuto modo di assorbire la passione e il rigore, ha deciso di provare la strada dell’insegnamento, facendo domanda per le Gps nella primavera del 2026 e alle 150 preferenze in estate.
Il 31 agosto, poi, la chiamata in cui sperava: supplenza annuale, in servizio dal 3 settembre, inizio delle lezioni il 9 settembre. Le materie che insegna afferiscono alla tecnologia meccanica. Un cambiamento di vita radicaleche il 66enne è comunque impegnato ad affrontare.
Ecco cosa ci ha raccontato: “Ho lavorato nell’industria metalmeccanica dall’inizio della mia carriera lavorativa, nel 1988, fino a un anno fa. L’azienda ha chiuso i battenti e ha dato il ‘rompete le righe’, quindi in una quarantina siamo entrati nella necessità di trovare un altro lavoro.
Ma perché scegliere di insegnare? “Nella mia famiglia sia mio papà che mia mamma erano due insegnanti. Mio papà insegnava italiano, storia, latino e geografia alle scuole medie, e mia mamma educazione musicale, sempre alle scuole medie. Lo insegnavano in altri tempi, quando certe dinamiche nelle scuole erano molto diverse da oggi. Sentivo i loro resoconti, dolceamari, perché c’erano dei casi difficili anche a quel tempo, ma anche diversi aneddoti simpatici”.
“Ho sempre la memoria di mio papà che a tarda notte correggeva i compiti di italiano e ogni tanto veniva da noi ragazzini, mia sorella ed io, a farci vedere alcune ‘perle’ scritte in questi compiti, ovviamente mantenendo l’anonimato. Lui, per rigore, ci leggeva solamente queste ‘perle”‘ e avrebbe potuto nella sua lunga carriera fare anche un piccolo libro di raccolta, ma decise di non farlo. Parlando anche con colleghi miei molto più giovani e amici che fanno gli insegnanti, ho avuto modo di capire che il mondo della scuola è molto diverso oggi da quello di mio papà e mia mamma”.
Ma come si trova a scuola? “Oggi, venerdì 11 settembre, ho fatto la mia terza giornata di lavoro da assunto: ho cominciato mercoledì. A tre giorni dall’inizio non è certamente il momento di tirare le somme. Non posso dare un giudizio sulla scuola e nemmeno sulla mia scuola, ma posso trasmettere le sensazioni a caldo di questi tre giorni. In un’allegoria di estrema sintesi, potrei dirti che mi sento un po’ come un pugile suonato”.
“Il nuovo lavoro ti pone di fronte a tutta una serie di novità, di sfide e di cose nuove che richiedono un’attenzione e un impegno particolari. Le novità risiedono nell’ambiente diverso, nelle dinamiche con i colleghi e con gli alunni. Nel mio caso gli alunni spaziano dai 13-14 anni fino ai 18, 19, 20 anni in un istituto tecnico e uno professionale. I ragazzi cambiano molto da un anno all’altro: gestire una prima, una terza o una quinta sono cose sensibilmente diverse e impegnative.»
Il neo-docente sta studiando per essere aggiornato: “Nello specifico, mi sono trovato a dover ristudiare tante cose. È vero che ho il titolo che mi permette di fare la supplenza, ma è anche vero che tutti quegli argomenti li ho studiati 45 anni fa; quindi, si è depositata molta ruggine sulla memoria. Si dice che la cultura è tutto ciò che rimane dopo che si è dimenticato tutto ciò che si è imparato. Quando fai l’università impari tante cose e sei ferrato, ma dopo tantissimi anni le formule, i processi e le spiegazioni non le sai più; ti rimane quel sottofondo composto dalla sintesi e commistione di tutte le materie che fa di te un ingegnere, un fisico, uno psicologo o un letterato. Dover scendere nuovamente nel dettaglio di tutte quelle cose è difficile. La prima sfida è stata rimettermi a studiare, con l’umiltà di non dire “siccome sono ingegnere so tutto”, anzi.
“E l’ambiente scolastico lo sto trovando complesso perché è fatto non solo di colleghi, ma molto anche di ragazzi e in seguito dei genitori, che per il momento non ho ancora incontrato”.
Le difficoltà non sono poche: “Ci si trova contemporaneamente a dover gestire tutta una serie di burocrazie fatte di sigle, sistemi operativi e piattaforme informatiche diverse usate dalla scuola: la piattaforma per il materiale didattico, il registro elettronico, l’email, le comunicazioni. In un altro lavoro i colleghi ti danno tempo e supporto per andare a regime. Qui ti trovi a gestire sistemi informatici di cui ti è stata data una spiegazione necessariamente sommaria per questioni di tempo, e al contempo hai la classe davanti. Anche il semplice compilare il registro elettronico mentre i ragazzi aspettano che tu spieghi non è immediato. C’è un carico abbastanza ansiogeno, ed è anche per questo che mi sento frastornato”.
“I due insegnanti nominati come miei tutor, molto disponibili e in gamba, mi hanno rassicurato dicendomi che questo frastornamento è del tutto normale e tipico nei primi giorni. Già in tre giorni sono tornato a casa meno agitato del primo giorno, perché ora so meglio cosa fare e come preparare le lezioni. Il carico psicologico e di lavoro in questo primo periodo sarà alto, ed è giusto così perché devo prepararmi il materiale“.
Probabilmente a breve il docente andrà in pensione, e questo aspetto è stato ovviamente da lui considerato. Cosa pensa del suo futuro? Cosa cambierebbe del sistema di reclutamento dei supplenti? Tra qualche giorno, nella seconda parte dell’intervista, ci racconterà anche questo.