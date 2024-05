False presenze sul registro elettronico di un bimbo autistico. La madre: “chi ci sta rimettendo è mio figlio” – INTERVISTA

Qualche giorno fa avevamo parlato della storia di un alunno autistico di Afragola, in provincia di Napoli, che risulta assente mentre il registro elettronico lo indica presente. A essere indignata dalla situazione è sicuramente la famiglia che ha deciso di non fermarsi di fronte a questa ingiustizia. I genitori del bambino hanno segnalato più volte che loro figlio non era a scuola, ma i registri scolastici indicavano la sua presenza, suggerendo un possibile caso di falsificazione dei dati di frequenza. Nonostante le ripetute denunce alle autorità competenti, il caso è stato accolto con un inquietante silenzio.

Per La Tecnica della Scuola è intervenuta la madre, nonché presidente dell’associazione La Battaglia di Andrea, che ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ad oggi c’è la confusione più totale – dichiara Asia Maraucci – dopo aver fornito prove certe, quello che ci aspettiamo noi è un provvedimento certo! In questa situazione ci stiamo trovando vicino solamente la vicepreside di questa scuola, nella totale vicenda non abbiamo mai avuto un colloquio, se non una sola volta con le funzioni strumentali del sostegno, una sola volta ci capitò di incontrarne una all’uscita, le chiedemmo informazioni importante e ci rispose che andava di fretta. Sicuramente la nostra battaglia non si fermerà né come associazione né come famiglia – prosegue – come già detto e dichiarato chi ci sta rimettendo è solo Andrea che sta concludendo un anno senza un punto di riferimento e senza aver ottenuto alcun risultato, anzi è regredito. Chiediamo all’USR Campania, che già è in fase ispettiva, di fare tutto il necessario per restituire dignità al piccolo, se tutto ciò restasse impunito sarebbe un brutto precedente in tutta Italia – conclude – ma noi sicuramente non staremo in silenzio!”