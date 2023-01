Famiglia finlandese lascia la Sicilia, Floridia: “Il Ministro si impegni a rinnovare le strutture, non a rispondere piccato alle critiche”

Proseguono le reazioni alla lettera della mamma finlandese, inviata alla redazione di SiracusaNews, in cui viene annunciato il ritiro dei propri figli dalla scuola italiana.

A commentare la notizia è Barbara Floridia, capogruppo del Movimento 5 Stelle ed ex sottosegretaria all’Istruzione:

“Il ministro Valditara sembra non riuscire a cogliere il senso profondo della lettera pubblicata dalla mamma finlandese che ha lasciato la Sicilia con la sua famiglia, delusa dalla scuola italiana. Nessuno mette in dubbio il valore del lavoro dei docenti italiani né la necessità di valorizzarne il ruolo. Ma è pur vero che la nostra scuola spesso non riesce a offrire ai propri studenti un luogo di apprendimento e di vita in grado di consentire ai nostri ragazzi di imparare ad abitare il mondo in modo nuovo. Per questo motivo ho promosso quando ero sottosegretaria all’istruzione il Piano “RiGenerazione Scuola”, che ha tra i suoi obiettivi quello di stimolare e indurre la comunità scolastica a comportamenti virtuosi per convertire le abitudini e gli stili di vita, con risorse ad hoc anche per costruire scuole nuove e innovative. La scuola italiana deve rinnovare le strutture e rigenerare la didattica mettendo sempre lo studente al centro. Questo è l’impegno che un ministro dell’Istruzione dovrebbe assumere davanti alla comunità scolastica, non rispondere piccato alle legittime critiche di chi ha sperimentato i limiti della scuola italiana”.