Famiglia finlandese lascia la Sicilia, due genitori su tre sono d’accordo sulle lamentele, “spaccati” i docenti e pure i presidi- ESITI SONDAGGIO

Due genitori su tre sono d’accordo con le critiche mosse dalla famiglia finlandese che ha deciso di lasciare la Sicilia per trasferirsi in Spagna, a causa di un sistema scolastico, in Italia, che li ha delusi. Meno severo risulta, invece, il punto di vista di docenti e dirigenti scolastici che sono apparsi meno compatti nel sostenere le parole dei Mattson. Sono questi i risultati dell’ultimo sondaggio della Tecnica della Scuola, a cui hanno partecipato oltre mille lettori, la maggior parte dei quali insegnanti, equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale.

I dati del sondaggio

Nel dettaglio, a rispondere al sondaggio sono stati per il 57% i docenti, per il 30,4% i genitori, per l’1,6% i dirigenti scolastici e il resto la categoria “Altro” (Ata, studenti, ecc.).

Tra i docenti e i dirigenti scolastici, più del 40% non sono d’accordo con le criticità fatte emergere dalla mamma pittrice finlandese, la quale ha soprattutto sottolineato la mancanza di strutture sportive e la possibilità di intervallare le lezioni con uscite all’aria aperta, lamentando la mancanza nelle nostre scuole di spazi dove gli alunni possano giocare e muoversi, tanto da arrivare ad affermare che in classe “la giornata scolastica si trascorre sulla stessa sedia dalla mattina fino a quando non si ritorna a casa”.

I genitori sono compatti nel dare ragione alla famiglia finlandese

Quasi l’80% dei genitori sono invece concordi sulle ragioni che hanno spinto il nucleo familiare scandinavo ad abbandonare la Sicilia. Tra i vari commenti, ne riportiamo alcuni dei più significativi sul malcontento anche tra le famiglie italiane.

Entrano alle 8:20 (seconda elementare) escono alle 16:20, il pomeriggio dovrebbero fare in parte i compiti e stare all’aperto invece fanno lezione anche il pomeriggio. Venerdì compiti a casa questo vuol dire una condanna a passare anche il weekend sui libri, per poi portarli tutti in neuropsichiatria perché hanno disturbi dell’attenzione. Secondo me li stressiamo troppo almeno il weekend lasciamoli in pace.

Non per scelta dei docenti, ma a causa del sistema scolastico, e delle strutture scolastiche. I docenti e dirigenti fanno i conti con ciò che hanno a disposizione o è loro permesso.

Se posso, la scuola Italiana fa schifo. Le famiglie devono accollarsi le spese di ripetizioni per aiutare i ragazzi in strutture fatiscenti. Insegnanti esauriti, dirigenti peggio. Tutto molto triste.

Dipende dal ciclo scolastico…sicuramente servono più spazi all’aperto e più palestre.

Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 10 all’11 gennaio 2023. Hanno partecipato 1.013 lettori. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.