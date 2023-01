FantaSanremo, nasce la lega “Docenti Tecnica Scuola”: i primi tre classificati avranno un omaggio

Nasce l’unica lega dei docenti per l’evento più atteso di febbraio: il 73° Festival di Sanremo. Di che stiamo parlando? Del cliccatissimo FantaSanremo, il gioco per tutti gli appassionati del festival e non solo. Ad oggi sono più di un milione e mezzo le squadre partecipanti e altrettanto le leghe create. La Tecnica della Scuola ha pensato bene di riunire tutti i docenti sotto un’unica lega per sfidarsi a colpi di “baudi” (le monete virtuali che servono per acquistare i componenti della squadra, ndr).

Come funziona?

Per poter iscriversi basta andare sul sito fantasanremo.com e creare il proprio profilo. Successivamente si potranno formare 5 squadre e iscriverne ognuna a una lega differente per poter gareggiare con altre persone. In particolare, per poter partecipare alla Lega Docenti Tecnica Scuola, basta cliccare il link (dopo essersi registrati) e formare la propria squadra.

Il proprio team sarà composto da cinque artisti (acquistabili con i 100 baudi a disposizione), nominando un capitano e in base a quello che faranno gli artisti dentro (ma anche fuori) l’Ariston si guadagneranno o perderanno punti. Vince chi a fine festival avrà totalizzato più punti con la propria squadra. LEGGI IL REGOLAMENTO CON I PUNTI

La data ultima per iscriversi è lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59.

La lega Docenti

La Tecnica della Scuola ha ideato per l’occasione la Lega Docenti Tecnica Scuola, un luogo virtuale che unisce tutti i docenti che potranno giocare senza dover rubare tempo al proprio lavoro e alla propria vita sociale. Infatti, iscrivendosi al sito, i punteggi verranno aggiornati automaticamente e questo permetterà di godersi lo spettacolo con un pizzico di ilarità.

Il regalo della Tecnica della Scuola

Giocare è bello, ma vincere lo è ancora di più. Ah, non era così?

Per i primi tre classificati della Lega Docenti Tecnica Scuola ci sarà una sorpresa in omaggio (per ogni classificato) da utilizzare entro l’anno solare.

Vuoi scoprire di cosa si tratta? Seguici sui nostri social

Iscrivi la tua squadra alla nostra lega