Fare educazione motoria con le favole alla scuola dell’infanzia e primaria

Come fare educazione motoria con le favole? Ecco una proposta di lavoro per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. L’apprendimento è un processo attivo e dinamico dove il corpo, la mente e i sensi lavorano insieme per lo sviluppo del pensiero, l’acquisizione delle conoscenze, l’apprendimento del linguaggio e la formazione della personalità. (VAI AL CORSO)

Nel bambino il corpo è lo strumento di conoscenza privilegiato, contenitore e trasmettitore di emozioni, narrazioni, stimoli. Nelle sue riflessioni Maria Montessori diceva che “a causa di errori e malintesi – il movimento – lo si è sempre considerato come qualcosa di meno nobile di quello che è, specialmente il movimento del bambino, che è stato tristemente negletto nel campo educativo, dove tutta l’importanza viene data all’apprendimento intellettuale. Ma la fisiologia ci dice che non si può separare la vita fisica da un lato e la mentale dall’altro. Il bambino sviluppa la propria intelligenza attraverso il movimento e attraverso i sensi” (M. Montessori, La mente del bambino).

Ecco perché narrazione e movimento

Quali strategie dunque adottare per rivalutare il movimento e dare ai bambini l’opportunità di fare esperienza a partire dal corpo? Intrecciare narrazione e movimento, attraverso fiabe e racconti fantastici, è sicuramente un approccio immediato, semplice ed efficace che consente di attuare un lavoro globale adatto ai bambini. Realizzare attività corporee a partire dalle favole consente non solo di riconoscere e dare spazio al corpo ma anche e soprattutto di offrire a bambini l’opportunità di esprimersi e di comunicare in maniera autentica con l’altro; valorizzare la creatività e la dimensione del piacere nell’apprendimento; offrire esperienze ricche di valenza educativa, esaltando la personalità di ognuno.

Il corso

Su Tecnica della Scuola l’esclusivo webinar dedicato alle lezioni motorie sulle favole Disney, da sempre le più amate dai bambini. Giochi, attività, percorsi motori da mettere subito in pratica. Vai al corso Lezioni motorie sulla favole Disney, a cura di Rosa Cipriano, in programma dal 17 febbraio.