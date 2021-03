Farò ricorso se non supererò la prova del concorso straordinario

Dopo la conclusione del concorso straordinario, tantissimi candidati tra i miei colleghi stanno già pensando ad un ricorso in caso di mancato superamento della prova svolta.

In seguito alle correzioni di tutti i test le commissioni pubblicheranno le graduatorie riguardanti solo chi avrà superato la prova con il minimo previsto, senza dare la possibilità a tutti gli altri partecipanti di conoscere il punteggio attribuito alla propria prova dopo la valutazione.

Inoltre, con la modalità di prova a “risposta aperta” (quindi interpretativa) chi garantirà che le commissioni giudicanti applicheranno i criteri previsti delle tabelle valutative correttamente?

Unica strada purtroppo sarà chiedere accesso agli atti e ricorrere al TAR per conoscere i criteri di valutazione applicati ai singoli quesiti ed in caso di inesattezze interpretative far nominare una commissione straordinaria che ri-valuti la prova e ne confermi o meno l’esito dato.

saluti

Carlo Andreoli

