Fasce di complessità 2026/27: scadenze impossibili per i dirigenti, ANP chiede proroga al MIM

Con nota del 5 giugno, pervenuta alle scuole nel tardo pomeriggio, il MIM ha attivato la piattaforma “Gestione fasce di complessità” per determinare la graduazione delle istituzioni scolastiche in vista del prossimo anno scolastico. Le scuole devono inserire e confermare i dati entro l’11 giugno 2026: numero di plessi oltre la sede principale, articolazione su più Comuni, presenza in comuni montani o isolani ed eventuale complessità HACCP. Dopo tale data non saranno consentite integrazioni né modifiche, salvo interventi del tutto eccezionali da parte degli USR entro il 18 giugno.

Il problema è che la nota è arrivata quando molte scuole erano già chiuse e, considerando che molte non aprono il sabato, diversi dirigenti non hanno potuto avviare tempestivamente le verifiche richieste. A rendere la situazione ancora più critica, la prossima settimana vedrà tutti i dirigenti impegnati da mattina a sera negli scrutini finali.

L’ANP sottolinea che la conferma dei dati in piattaforma comporta l’assunzione di responsabilità dichiarativa da parte del dirigente: eventuali inesattezze non rilevate entro l’11 giugno potranno essere corrette solo attraverso difficoltose interlocuzioni con l’USR. Poiché i dati inseriti incidono direttamente sulla parte variabile della retribuzione di posizione, l’associazione chiede al Ministero una congrua proroga dei termini, per consentire un sereno svolgimento degli scrutini e una verifica puntuale e attendibile delle informazioni.

Nel frattempo, il sindacato invita i colleghi a non attendere le ultime ore e a procedere il prima possibile, segnalando eventuali criticità alle strutture territoriali o all’indirizzo consulenza@anp.it. Per supportare i dirigenti nella gestione delle operazioni, l’ANP ha organizzato per lunedì 8 giugno alle ore 16:30 un webinar sulle procedure operative, le implicazioni giuridico-economiche legate alla fascia di complessità e le cautele da adottare nella fase di inserimento. L’evento è aperto eccezionalmente anche ai dirigenti non iscritti.