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22.07.2026

Minerva – La scuola, nuova serie Netflix su un liceo militare. Cristiana Capotondi interpreta una prof: “Potrebbe affascinare i giovani”

Redazione
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Il cast della serie
I licei militari diventano di tendenza?

C’è una nuova serie tv Netflix che è sulla bocca di tutti, presentata in anteprima al Giffoni Film FestivalMinerva – La Scuola“, in uscita il 22 settembre. Come riporta SkyTg24 si tratta di un teen drama ambientato in un liceo militare, a Portici, a pochi chilometri da Napoli, che racconta le vicende di docenti e studenti.

Il cast della serie

La serie è firmata da Ivan Silvestrini e vede la partecipazione nel cast principale di Massimiliano Gallo, Irene Maiorino e Cristiana Capotondi. Tra i giovani studenti/allievi, invece, gli attori Ciro Minopoli, Biagio VendittiMargherita BuoncristianiGiulio Brizzi e Nicole Malaji.

Cristiana Capotondi interpreta una insegnante di filosofia, una civile, Laura Canali. L’attrice, intervistata da Il Corriere della Sera, ha parlato del suo ruolo. “Laura rappresenta uno spirito critico rispetto ai metodi che vengono applicati per formare i ragazzi al suo interno: non solo per quelli che vengono istituzionalmente considerati validi, ma anche per coloro che vengono accettati”.

I licei militari diventano di tendenza?

“Deve affrontare anche le dinamiche di vita in cui si fanno coinvolgere alcuni allievi. Penso ai contrasti che emergono tra i giovani appena entrati e i senior, che sono anche le classiche dinamiche presenti nelle scuole tradizionali. Tuttavia, in ‘Minerva’ emerge sicuramente una forma di contrasto più provocatoria, visto che l’obiettivo è spesso anche quello di eccellere”, ha spiegato.

“Sicuramente questa serie racconta gli aspetti positivi del rigore e della disciplina. È comunque un liceo con le sue regole, con un’educazione fornita diversa. Ciò potrebbe anche affascinare tanti giovani: in fondo i ragazzi attraverso questa scuola militare sono inseriti all’interno di un percorso ben preciso. Ed è proprio quello che manca maggiormente tra i giovani oggi”, ha aggiunto.

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