Mini call veloce sostegno, come funziona? Domande al via dal 14 al 18 agosto: ecco chi può partecipare

Come abbiamo scritto, anche per l’anno scolastico 2026/2027 la normativa prevede la procedura della mini call veloce che consente, ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, di presentare la domanda dalle ore 14:00 del 14 agosto alle ore 12:00 del 18 agosto 2026 per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari, per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno.

Possono presentare la domanda anche i docenti che sono stati inseriti con riserva a condizione di averla sciolta entro il 2 luglio 2026.

Presentazione della domanda

Possono presentare la domanda, nei tempi sopra indicati, per via telematica, i docenti che intendono partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS. A tal fine, nella domanda dovranno indicare:

• La provincia o più province di una medesima regione, diversa da quella in cui risultano inseriti nelle GPS;

• Le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare.

Assegnazione della provincia e della sede

Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Preclusione a seguito dell’accettazione

Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:

• Alla continuità didattica su posto di sostegno;

• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;

• Alla procedura dell’interpello.

Mancata presentazione della domanda

Ai candidati che non presentano la domanda per partecipare alla procedura per la call veloce, o che non dovessero ricevere l’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) è consentito partecipare alle procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, previste dalla normativa vigente.