Femminicidio, gli studenti si mobilitano: “Chiediamo un’educazione sessuo-affettiva e intitolazione delle scuole con i nomi delle donne vittime”

Oggi in diverse scuole del Lazio gli studenti si sono mobilitati per far sentire la rabbia, intitolando le scuole con i nomi delle donne uccise nel 2025 per mano di un uomo. È di ieri mattina infatti la notizia del ritrovamento del corpo di Ilaria Sula, in una valigia, senza dignità, come un oggetto, insieme al femminicidio di Sara Campanella.

“È successo di nuovo, ancora e ancora. Due vittime in due giorni, due sorelle strappate brutalmente dalla loro vita. – spiega Bianca Piergentili, Coordinatrice Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio – Siamo stanche di vedere come in Italia non si faccia nulla per combattere il fenomeno, per fermare la cultura patriarcale, quella cultura che arriva a uccidere. Due giorni, due femminicidi e il Governo sta in silenzio. Da anni chiediamo prevenzione, informazione, contrasto, chiediamo un’educazione sessuo-affettiva vera ma il Ministro Valditara tace e chiama antiabortisti nelle scuole. Per questo oggi ci siamo mobilitati nelle scuole e scenderemo in piazza alle 14:30 in Piazzale Aldo Moro (Roma)”.

La scuola può e deve giocare un ruolo cruciale nella prevenzione di queste dinamiche tossiche. Gino Cecchettin, padre di Giulia, in una diretta con la Tecnica della Scuola, ha sottolineato l’importanza di educare i giovani ad accettare il “no”, a riconoscere i limiti altrui e a sviluppare una mentalità di rispetto reciproco. “Se i genitori vi spianano la strada, cercate una sfida”, ha dichiarato, sottolineando come la crescita passi anche attraverso il confronto con le difficoltà e la consapevolezza dei propri limiti.

Un altro punto critico riguarda la formazione dei docenti. Spesso, retaggi culturali e stereotipi influenzano anche l’atteggiamento degli insegnanti, rendendo più difficile il contrasto alle dinamiche patriarcali. Sempre Gino Cecchettin ha annunciato l’intenzione di presentare una proposta per formare i docenti su questi temi, affinché possano riconoscere e affrontare situazioni di disagio emotivo e relazionale tra gli studenti.

