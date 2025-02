Gino Cecchettin: “Patriarcato? Anche nei docenti ci sono retaggi. Presto una proposta nelle scuole per formarli”

Oggi, martedì 25 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si è tenuta la quinta lezione di Educazione Civica in diretta organizzata dalla Tecnica della Scuola. Lezione dedicata proprio al tema della violenza di genere che si manifesta – come le cronache evidenziano – sempre più spesso anche tra le aule e nelle scuole.

Presente alla diretta Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, che porta il nome di sua figlia, la 22enne uccisa per mano del proprio fidanzato nel novembre 2023. La Fondazione, come abbiamo avuto modo di scrivere, ha l’obiettivo di combattere la violenza di genere, anche e soprattutto partendo dalla scuola.

Gino Cecchettin: “Dovreste imparare a vivere i no”

“Da genitore dico che c’è bisogno di più dialogo tra genitori e figli. Quando non c’è dovreste essere voi studenti a chiederlo. Non c’è tempo, non c’è coscienza. Da genitore posso consigliare di non dare tutto per scontato. Dovreste imparare a vivere dei no. Se non sono i vostri genitori a farlo perché spianano la strada a tutto provate voi a cercare una sfida e uscire dalla confort zone per capire che la vita non è solo una discesa. Parlate, parlate di più e cercate il dialogo”.

Cosa farà la Fondazione Giulia Cecchettin nelle scuole? “La Fondazione si ispira al modello di vita di Giulia, cercando di trarre una lezione per noi. Abbiamo voluto creare valore come faceva lei, ci siamo dedicati all’istruzione, alla formazione, cercando di creare un nuovo modello di società in cui vivere cercando di sovrapporre il valore dell’altruismo e dell’impegno sociale, cercando di fare cultura. Abbiamo creato un comitato scientifico che sta per creare una proposta valoriale che porteremo nelle scuole d’Italia, anche grazie al Protocollo che abbiamo firmato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per formare i formatori, i docenti e gli studenti stessi. Poi aiuteremo altre associazioni e cercheremo di aiutare le alunne che vogliono iscriversi a corsi di laurea Stem. Anche negli insegnanti ci sono, radicati, dei retaggi per cui le donne devono fare facoltà umanistiche, atte ad aiutare il prossimo. Le attitudini dello studente sono prioritarie, non deve esserci un percorso stabilito”, queste le parole di Gino Cecchettin.

L’impegno della Tecnica della Scuola si inserisce lungo questo percorso e si concretizza nella proposta di sette dirette di un’ora, realizzate con cadenza mensile da ottobre 2024 ad aprile 2025 sui temi chiave dell’educazione civica.

Le singole classi potranno partecipare seguendo la diretta in streaming sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola interagendo con gli esperti ed i conduttori con l’invio di domande, quesiti, commenti.

Ogni diretta prevede anche il collegamento streaming con due classi di due diverse scuole italiane che potranno interagire ponendo direttamente domande agli esperti presenti in trasmissione.

