Ferie non godute. Possono essere usufruite?

Fermo restante che le ferie sono un diritto irrinunciabile vanno richieste sia dal personale docente sia dal personale ATA al dirigente scolastico.

Periodo usufruibile

Il personale docente deve usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; mentre il personale ATA Compatibilmente con le esigenze di servizio, può frazionare le ferie in più periodi, fermo restante la possibilità di poter usufruire almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Impedimento a poter usufruire delle ferie

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e/o di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite:

• dal personale docente, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica;

• dal personale ATA di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Personale a tempo determinato

Al personale assunto a tempo determinato, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite dal contratto con le seguenti precisazioni:

• le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

• qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire il godimento delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico

• per i docenti il godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatorio.