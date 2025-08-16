Ferragosto di vandalismo: scuola occupata per una “festa” improvvisata

Ferragosto segnato dall’inciviltà a Matera. Un gruppo di vandali, il 15 agosto, si è introdotto nei locali di un istituto comprensivo, trasformandoli per qualche ora in un luogo di festa improvvisata. Dopo aver scavalcato la recinzione e forzato una finestra al piano terra, i responsabili hanno lasciato dietro di sé sporcizia e disordine. Nessun danno grave, ma forte l’amarezza per un gesto che colpisce non solo la scuola, ma l’intera comunità.

Come riporta il Corriere, a segnalare l’accaduto è stata la dirigente scolastica, che ha immediatamente denunciato l’episodio alle autorità. “Stiamo verificando – ha dichiarato – se manca qualcosa, oltre a ciò che è stato buttato a terra o imbrattato. Cosa cercavano? Cosa volevano dimostrare? Di certo emerge una grande istanza educativa per la nostra scuola e per la città, su cui tutti siamo chiamati a riflettere”.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica e a individuare i responsabili. Intanto, l’episodio ha sollevato preoccupazione e indignazione tra docenti, famiglie e cittadini, che chiedono maggiore tutela degli spazi scolastici, troppo spesso bersaglio di simili atti vandalici.

La comunità locale si è stretta intorno alla scuola, condannando fermamente l’accaduto. Sui social i commenti esprimono rabbia e sconforto: “Un atto da condannare, con la speranza che i responsabili vengano puniti”, scrive un cittadino. “Non ci sono parole per comportamenti così deplorevoli”, aggiunge un altro.