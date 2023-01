Festa del tricolore: si celebra il 7 gennaio; quest’anno sono 226 anni dalla sua nascita

Si celebra il 7 gennaio la Festa del Tricolore o meglio, per usare i termini ufficiali previsti dalla legge, la Giornata nazionale della bandiera,

Istituita con la legge 671 del 31 dicembre 1996, in occasione del bicentenario del tricolore, la giornata è finalizzata a ricordare la nascita della bandiera d’Italia.

Le celebrazioni ufficiale si svolgono normalmente a Reggio Emilia e cioè nella città dove il 7 gennaio 1797 venne approvata per la prima volta l’adozione del Tricolore da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana.

Per la verità la bandiera del 1797 era sì un tricolore ma era alquanto diversa da quella prevista dall’articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana: i tre colori, infatti, erano disposti in senso orizzontale (il rosso nella parte superiore e il verde in quella inferiore).

I colori della bandiera attualmente in uso sono ben precisati nell’articolo 31 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 14 aprile 2006; il verde deve corrispondere al codice Pantone 17-6153, il bianco all’ 11-0601 e il rosso al 18-1662.