Festival dell’Educazione Civica, per una cittadinanza inclusiva: inaugurato l’evento a Catania. Presente anche La Tecnica della Scuola

Ha ufficialmente aperto i battenti ieri, giovedì 23 ottobre, il 1° Festival dell’Educazione Civica. Nella splendida cornice del Palazzo Centrale di Piazza Università a Catania, si è svolta la cerimonia inaugurale dell’evento che andrà in scena fino a sabato 25 ottobre.

Autorità cittadine, religiose, accademiche e scolastiche hanno salutato in apertura l’evento, con il videomessaggio della sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti. Sono poi intervenuti il Garante regionale per l’Infanzia, Prof. Giuseppe Vecchio, la prof. Anna Murdaca dell’Università di Messina, delegata SAFI – Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione; la prof. Paolina Mulè, dell’Università di Catania e il prof. Giuseppe Adernò, presidente associazione CCdR. Ha moderato il prof. Sandro Torrisi.

Interventi partecipati e apprezzati, concentrati sulla Costituzione, sull’educazione, sulla scuola come comunità sociale per lo sviluppo e sulla cittadinanza attiva, senso profondo su cui è fondata l’educazione civica. Nel pubblico tanti docenti, studentesse e studenti primi protagonisti delle iniziative di educazione civica.

La Tecnica della Scuola presente al Festival

Il Festival, che prevede relazioni, gruppi di lavoro e socializzazione dei progetti didattici e una serie di incontri volti a socializzare le buone pratiche di didattica dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado, promossi dall’Associazione CCdR – Consigli Comunali dei Ragazzi – ETS, in collaborazione con l’UCIIM e l’UNICEF, procede oggi, venerdì 24 ottobre, con i gruppi di studio tra i docenti referenti e socializzazione dei progetti di educazione civica realizzati nelle scuole. In programma anche le visite alla Sala Vaccarini e alle Biblioteche riunite Civica e “Ursino-Recupero”.

Nel pomeriggio all’auditorium “De Carlo” del Monastero dei Benedettini di Catania spazio alla tavola rotonda con la partecipazione degli enti e delle associazioni che operano nel settore. I temi saranno quelli dell’Educazione Civica, alimentare, alla salute e ambientale. Protagonista anche La Tecnica della Scuola che parteciperà ed illustrerà il progetto “Educazione Civica in diretta”.