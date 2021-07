Festività ed esami a.s. 2021/2022: ecco l’ordinanza [PDF]

Come ogni anno, il MI ha diffuso l’ordinanza ministeriale concernente il calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico successivo.

Per l’a.s. 2021/22 tutte le date sono riportate nell’O.M. 191 del 23 giugno 2021.

Esame I ciclo

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2021/2022, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Maturità 2022

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado – compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 22 giugno 2022 alle ore 8:30.

La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 6 luglio 2022 alle ore 8:30.

Esami Istruzione degli adulti

L’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

Per i candidati per i quali il patto formativo individuale prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2022, è prevista la possibilità di svolgere l’esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

Festività

Il calendario delle festività è il seguente: