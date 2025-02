Fiera Didacta 2025 al via dal 12 al 14 marzo: visita lo stand della Tecnica della Scuola e iscriviti ai nostri eventi gratuiti

Fiera Didacta 2025 al via dal 12 al 14 marzo: visita lo...

Dal 12 al 14 marzo avrà luogo Fiera Didacta Italia 2025, a Firenze, negli spazi della Fortezza da Basso, l’evento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola con oltre 400 eventi tra workshop e seminari di formazione.

Quanti eventi per docenti ci saranno? Come partecipare? Come venire a trovarci?

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 75 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Italia – Edizione Puglia, sarà presente alla Fiera Didacta.

Dove siamo?

La Tecnica della Scuola sarà presente al Padiglione Cavaniglia, nello stand H04.

Il nostro stand, quest’anno avrà due “facce”:

Da un lato si svolgerà l’ attività giornalistica, con interviste ai protagonisti dell’innovazione didattica;

con interviste ai protagonisti dell’innovazione didattica; Dall’altro si svolgeranno attività di formazione con:

– incontri gratuiti in collaborazione con Sidels, Società Italiana di Diritto E Legislazione Scolastica, con avvocati esperti in diritto e legislazione scolastica che svolgeranno vere e proprie consulenze su temi controversi relativi al mondo della scuola.

– seminari formativi gratuiti dedicati ai docenti, sul tema “Oltre la lezione: educare, coinvolgere, innovare”.

Il programma degli incontri con Sidels

RICONOSCIMENTO ANNO 2013 AI FINI DELLA CARRIERA: FACCIAMO IL PUNTO

A cura degli avvocati Dino Caudullo e Daniele Beretta

> Mercoledì 12 marzo – 11.00/13.30

Uno dei temi caldi del mondo scolastico riguarda il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera. I relatori analizzeranno la situazione attuale e le possibili soluzioni, fornendo risposte ai quesiti dei partecipanti.

CONTENZIOSI CARTA DOCENTE E FERIE NON GODUTE: FACCIAMO IL PUNTO

A cura degli avvocati Isetta Barsanti Mauceri e Roberto Carapelle

> Mercoledì 12 marzo – 14.30/17.00

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sulle problematiche legate alla mobilità dei docenti, un tema sempre attuale che coinvolge vincoli, deroghe e nuove priorità. Inoltre, si affronteranno le questioni legali legate alla Carta docente e alle ferie non godute, due aspetti che continuano a generare numerosi contenziosi.

Grazie alla collaborazione con Sidels, i docenti partecipanti avranno la possibilità di rivolgere domande direttamente agli avvocati esperti di diritto scolastico, ricevendo risposte chiare e approfondite sui principali dubbi normativi e amministrativi.

Il programma dei seminari formativi gratis della Tecnica della Scuola

MOTIVARE GLI STUDENTI

A cura di Giovanni Morello, docente e formatore



> Giovedì 13 marzo – 10.00/11.00

Imparare ad imparare: strategie per l’apprendimento anche con l’IA generativa

> Giovedì 13 marzo – 11.30/12.30

Strategie per la personalizzazione educativa, anche attraverso l’IA generativa

> Giovedì 13 marzo – 16.30/17.30

La valutazione formativa e l’uso di feedback efficaci

EDUCARE ALLA TECNOLOGIA

A cura di Aluisi Tosolini, filosofo dell’educazione e formatore



> Giovedì 13 marzo – 15.00/16.00

Didattica nell’era digitale: uso consapevole dell’innovazione in aula

ACCENDERE LA MENTE DEI RAGAZZI

A cura di Pino De Sario, psicologo dei gruppi e formatore



> Venerdì 14 marzo – 10.00/11.00

Governare la classe: strategie per coinvolgere e contenere

> Venerdì 14 marzo – 11.30/12.30

Gestire due emozioni frequenti: agitazione e spegnimento

Come iscriversi ai seminari?

Per iscriversi agli incontri con i nostri formatori è necessario compilare il seguente form:

Perché venire a trovarci?

Per chi verrà a trovarci presso il nostro stand, saranno subito disponibili due omaggi:

Una penna ;

; Uno sconto del 30% sui nostri corsi di formazione di aprile per chi si iscrive e partecipa ai seminari gratuiti, che riceverà anche un attestato di partecipazione.

Non perdete nessuno dei nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento.

Fiera Didacta: tutti gli appuntamenti

L’undicesima edizione celebra un traguardo speciale: i 100 anni di INDIRE, istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione, impegnato nello sviluppo di nuovi modelli didattici e nell’integrazione delle tecnologie nei percorsi educativi.

Il programma scientifico, curato da INDIRE e coordinato dal professor Giovanni Biondi, prevede un’offerta formativa articolata e multidisciplinare: 470 eventi tra workshop e seminari, rivolti a docenti, dirigenti e professionisti del settore. Tra i temi principali figurano le metodologie didattiche innovative, l’intelligenza artificiale, la flipped classroom, la cybersecurity, le competenze trasversali, la sostenibilità e l’internazionalizzazione. Non mancheranno incontri su robotica educativa, STEM e STEAM, transizione digitale e inclusione scolastica.

Come partecipare?

Per partecipare agli eventi formativi, è necessario consultare il programma online e acquistare il biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del Docente. I prezzi variano da 16 a 30 euro in base al numero di giorni scelti.

Ogni partecipante potrà prenotare fino a due eventi formativi al giorno, oltre a quelli organizzati da enti e aziende.

Volete partecipare? Consulta il programma completo sul sito ufficiale e prenotate subito i tuoi eventi preferiti!