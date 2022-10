Fiera Didacta Sicilia, come seguire tutte le attività della Tecnica della Scuola all’evento

La Tecnica della Scuola, nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, sarà presente alla Fiera Didacta Sicilia, all’interno dello stand 13, per parlare delle novità del mondo della formazione dei docenti e degli studenti. L’edizione siciliana di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, è il primo spin off dell’edizione nazionale.

L’evento, di cui INDIRE è partner scientifico, si svolgerà dal 20 al 22 ottobre dalle 9,30 alle 18,30, ospite degli spazi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania.

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal MI, saranno molteplici. Nel nostro stand avranno luogo momenti formativi e d’approfondimento, con incontri e interviste a esperti di didattica e pedagogia e formatori.

Non mancheranno momenti di confronto itineranti con i docenti, i dirigenti, gli studenti, gli educatori e i curiosi a proposito delle tematiche trattate. Tutte le nostre attività e quelle della Fiera avranno ampia copertura sui nostri canali social.

Come seguire tutti gli eventi della Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia

Per non perdere nessun appuntamento organizzato dalla Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia è stata creata una pagina apposita che contiene tutte le informazioni relative a ciò che avverrà nel nostro stand all’evento nel corso dei tre giorni.

In particolare, nella pagina sarà possibile seguire in diretta tutte le interviste a formatori ed esperti a proposito di #didattica, #pedagogia e #inclusione. Oltre agli eventi live, in questo spazio ci saranno tutte le informazioni utili a chiunque voglia venirci a trovare e a scoprire le nostre attività: location, come raggiungerci, orari, approfondimenti e molto altro.

Per chi si registrerà presso il nostro stand, saranno subito disponibili in omaggio il corso online di sei ore “Strategie educative efficaci per l’insegnante di oggi”, tenuto dal formatore Giovanni Morello, e una shopper in cotone!

Cos’è Fiera Didacta?

La manifestazione, dedicata a Mario Lodi, del quale ricorre il centenario dalla nascita, è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre a imprese e addetti ai lavori.

Saranno disponibili un totale di 230 eventi proposti sia dal comitato scientifico che organizzati dalle aziende, tra workshop immersivi, seminari e convegni che hanno come filo conduttore l’innovazione didattica.

Tra le attività formative proposte, ci saranno quelle riguardanti il coding nella didattica delle discipline, la grammatica valenziale, l’uso di Instagram e Tik Tok come piattaforma per una didattica innovativa, la flipped per lo sviluppo delle soft skills nella didattica orientativa e alle strategie di inclusione per il contrasto dell’abbandono scolastico.

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi della manifestazione è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-sicilia/) e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.