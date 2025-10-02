Filiera 4+2, 600mila euro per i 20 istituti più efficaci: il bando della Fondazione per la scuola italiana con il supporto di Indire

La Fondazione per la scuola italiana, un ente non profit interamente finanziato da privati, ha lanciato un bando per supportare economicamente gli istituti che hanno aderito al nuovo modello di formazione tecnico-professionale denominato 4+2. L’iniziativa è promossa con il supporto scientifico dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e mira a premiare le venti filiere che avranno dimostrato le esperienze più significative realizzate nell’anno scolastico 2024/2025.

Il bando mette a disposizione un montepremi complessivo di 600mila euro. L’obiettivo dichiarato non è solo quello di premiare l’efficacia dei singoli progetti, ma anche di incoraggiare la diffusione di buone pratiche che possano essere replicate a livello nazionale. Il percorso 4+2, che consente di ottenere il diploma in quattro anni seguiti da due anni di specializzazione presso gli ITS Academy, ha recentemente superato la fase di sperimentazione grazie all’ultimo Decreto legge Scuola, diventando a tutti gli effetti ordinamentale e affiancando i tradizionali percorsi quinquennali.

La scadenza

Ai fini della presentazione della domanda, la scadenza è fissata al 24 ottobre 2025, e possono candidarsi gli istituti capofila che abbiano sottoscritto un accordo di rete formalizzato con gli altri soggetti della filiera. Le candidature saranno valutate da una Commissione di esperti nominata dalla Fondazione, che analizzerà i progetti realizzati nell’anno scolastico 2024/2025. I criteri premiali stabiliti dal Comitato scientifico valorizzano in particolare le ore svolte in attività laboratoriali nelle discipline STEM o presso le imprese, il numero di UDA (unità didattiche di apprendimento) a carattere interdisciplinare, e la formazione specifica dei docenti per la sperimentazione. Sono inoltre considerati l’implementazione di sistemi di monitoraggio per il miglioramento del progetto e lo sviluppo di iniziative relative all’economia circolare e all’internazionalizzazione.

Le filiere che riceveranno il contributo economico potranno destinarlo a investimenti in innovazione didattica, alla promozione di programmi di scambio con scuole estere e al potenziamento delle attività di orientamento dei diplomati, con l’obbligo di rendicontare l’utilizzo dei fondi. Nel processo di assegnazione del premio, è stato predisposto un meccanismo per tenere in debito conto le aree svantaggiate, ripartendo il montepremi tra aree geografiche in proporzione al numero di rispondenti che abbiano superato il punteggio medio generale.

Le parole di Manfredi

Il coinvolgimento di INDIRE è fondamentale, in quanto la pubblicazione del bando rientra nell’accordo firmato per attuare il Piano Nazionale di accompagnamento alla sperimentazione della filiera formativa tecnologico-professionale. INDIRE svolge un ruolo cruciale, come specificato dal suo Presidente Francesco Manfredi, nel fornire un supporto scientifico qualificato e accompagnamento metodologico, garantendo un monitoraggio costante e una formazione-intervento.

Questo lavoro è essenziale affinché il percorso sperimentale possa consolidarsi e trasformarsi in un modello replicabile e strutturato. L’obiettivo strategico condiviso è la costruzione di un curricolo di filiera innovativo che valorizzi il know-how e le sinergie tra i diversi attori del sistema formativo, rispondendo in modo più efficace alle necessità culturali e professionali delle giovani generazioni. Oltre a questo bando, la Fondazione per la scuola italiana è impegnata anche nel programma ‘EduCare’, che offre sostegno finanziario a singole scuole per progetti innovativi relativi a laboratori didattici, efficientamento energetico e sicurezza infrastrutturale.