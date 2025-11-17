Filiera 4+2, come sta cambiando la scuola? Cosa devono sapere docenti e dirigenti?

Filiera 4+2, come sta cambiando la scuola? Cosa devono sapere docenti e...

La nuova filiera 4+2 sta ridisegnando in profondità il sistema dell’istruzione tecnico-professionale: non si tratta di un semplice aggiornamento normativo, ma di un cambio di paradigma che richiede alle scuole di riorganizzare tempi, governance, alleanze territoriali e modalità di progettazione. Per dirigenti e docenti significa affrontare un passaggio complesso, che chiede visione, strumenti operativi e la capacità di guidare un processo trasformativo collettivo.

Ripensare l’organizzazione scolastica

La filiera 4+2 impone una revisione strutturale del tempo formativo: non più un orario rigido, ma una modulazione per fasi che tenga insieme teoria, laboratori esperienziali e contesti reali di apprendimento. È un cambiamento che mette in discussione abitudini consolidate e chiede alle scuole di superare il tradizionale vincolo dell’orario, trasformando la flessibilità in un elemento progettuale centrale.

Governance territoriale e co-progettazione

Uno dei nodi più critici è la capacità di co-progettare percorsi condivisi con il territorio: enti, imprese, ITS, università. La filiera funziona solo se la governance diventa collaborativa, se si sviluppano competenze nella costruzione di partenariati e se le scuole riescono a coordinare percorsi integrati, curvature formative e attività in contesto reale. È una sfida che richiede metodo, strumenti e una leadership educativa capace di visione.

Nuove competenze per i nuovi percorsi

Superare i vincoli organizzativi, progettare modelli flessibili, integrare la formazione scuola-lavoro e preparare gli studenti a microcredenziali utili per l’accesso agli ITS e all’università: sono competenze ormai indispensabili. Dirigenti e docenti sono chiamati ad acquisire un nuovo set professionale che permetta di governare il cambiamento, non subirlo. In questa transizione, avere uno spazio strutturato di confronto e accompagnamento è ciò che può realmente fare la differenza.

