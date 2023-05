Finanziamenti PNRR, ecco la guida per la rendicontazione dei progetti

Nell’area riservata della piattaforma Futura PNRR è disponibile una guida rapida utile per le scuole per la rendicontazione dei progetti Next Generation EU.

La guida spiega passo passo come dovranno essere inseriti i giustificativi di spesa che dovranno essere associati alla procedura negoziale adottata.

La sezione rendicontazione è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:

SCARICA LA GUIDA