Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 15 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
15.05.2026
Aggiornato alle 10:11

Principessa Kate in Italia: “Per educare un bambino non bastano i genitori, serve la comunità”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il primo giorno: il Tricolore e il Centro Malaguzzi
Il secondo giorno: nidi, riciclaggio creativo e la voce dei bambini
Le parole del sindaco: "Serve la comunità"

La principessa Catherine del Galles ha concluso il 14 maggio la sua visita a Reggio Emilia, dopo due intense giornate dedicate al Reggio Emilia Approach, il modello pedagogico per la prima infanzia che ha reso la città emiliana famosa nel mondo. Una visita seguita con attenzione dai media internazionali, che ha visto la futura regina d’Inghilterra immersa, con curiosità autentica, tra nidi, scuole e centri creativi.

Il primo giorno: il Tricolore e il Centro Malaguzzi

La visita è cominciata mercoledì 13 maggio con un gesto simbolico: il sindaco Marco Massari ha consegnato a Catherine il Primo Tricolore nella Sala del Tricolore. La principessa ha poi visitato il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, cuore del Reggio Approach, accolta da Claudia Giudici, Garante per l’infanzia dell’Emilia-Romagna: “È una grande emozione e una grande responsabilità”, ha dichiarato. Nel pomeriggio Catherine ha partecipato a un atelier creativo e ha ricevuto in dono una copia in anteprima del libro sul parco a misura di bambino. La giornata si è chiusa con la visita alla scuola dell’infanzia Anna Frank.

Il secondo giorno: nidi, riciclaggio creativo e la voce dei bambini

Il 14 maggio la principessa ha visitato il nido comunale Salvator Allende, dove ha incontrato il concetto chiave del rapporto tra spazi interni ed esterni. La seconda tappa è stata il centro Remida, dedicato al riciclaggio creativo. Catherine ha preso parte all'”assemblea dei bambini”, il momento in cui i piccoli decidono democraticamente il programma della giornata, e i bambini l’hanno poi invitata allo stagno con l’atelierista Stefano Sturlani. L’entusiasmo della principessa è emerso chiaramente: “Avrei voluto che la mia scuola fosse stata come questa e vorrei che tutte le scuole del mondo fossero come questa”, ha dichiarato. Ha aggiunto che per i principini George, Charlotte e Louis ha voluto a casa una stanza simile agli atelier reggiani, con sassi, legni e materiali da esplorare.

Le parole del sindaco: “Serve la comunità”

Il sindaco Massari, a visita conclusa, ha espresso soddisfazione con alcune dichiarazioni rilasciate sui propri canali social: “Abbiamo salutato poche ore fa la Principessa del Galles che ha scelto Reggio Emilia per una breve ma intensa visita”. L’attenzione mediatica portata dalla principessa ha rappresentato, a suo giudizio, “un’opportunità e una responsabilità”, e la città “ha risposto nel migliore dei modi”. Un ringraziamento speciale è andato all’assessora alle politiche educative Marwa Mahmoud e a tutto il personale che ha lavorato mesi alla preparazione. A colpire maggiormente il sindaco è stata una frase pronunciata da Catherine in Municipio: “Per educare un bambino non bastano i genitori, serve la comunità”. Massari ha accolto quelle parole come una conferma: “Attraverso il Reggio Emilia Approach crediamo di perseguire da sempre questo obiettivo”, ha concluso.

kate middleton

Kate Middleton in Italia, la visita in un asilo: “Vorrei che tutte le scuole del mondo fossero come questa”

Kate Middleton in Italia: oggi la visita in un asilo nido

Kate Middleton in Italia, Novara: “Ci voleva lei per far parlare di Reggio Children. Il ministero fa proposte distanti anni luce”

Reggio Emilia Approach, di cosa si tratta: ecco perché ha attirato la principessa Kate

La principessa Kate arriva in Italia: pronta ad approfondire il metodo educativo Reggio Children

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Tfa sostegno 2026: quali problematiche e quali soluzioni per i docenti? – FOCUS

Redazione

Tfa sostegno 2026, requisiti per infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado

Redazione

Il mondo precipita nella guerra globale? Spiegare agli studenti la situazione attraverso Tolstòj

Alvaro Belardinelli

Erasmus Plus, sei docenti in Brasile a fine anno scolastico. Prof scrive a Valditara: “Quale utilità formativa? Ci vogliono limiti”

Redazione
vai alla ricerca avanzata