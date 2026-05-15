Documento 15 maggio: cambia qualcosa con la riforma della Maturità 2026?

Come ormai è stato ampiamente già detto, con il decreto legge 127/2025 si è cambiata denominazione agli esami di Stato del II ciclo di istruzione. Da quest’anno scolatico, 2025/2026, torna a chiamarsi esame di maturità. Nulla è invece cambiato rispetto l’elaborazione, come abbiamo già scritto, da parte del Consiglio di classe, del cosiddetto documento del 15 maggio.

Normativa sul documento del 15 maggio

Il riferimento normativo per quanto riguarda il documento del 15 maggio è l’art.17 comma 1 del d.lgs. 62 del 13 aprile 2017. In tale comma è scritto: “Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell’espletamento dei lavori”.

Inoltre sempre nell’art.17 del d.lgs. 62 del 13 aprile 2017, al comma 9, è espressamente specificato che la commissione d’esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.

Colloquio e documento 15 maggio

Non sarà sicuramente sfuggito ai docenti delle scuole secondarie di II grado, soprattutto a chi è stato assegnato ad una classe terminale, il fatto che con il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2026, all’art. 2 comma 8 è disposto che nella conduzione del colloquio dell’esame di maturità 2026, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Maturità 2026, le ultime novità

Il 12 maggio 2026 è stato il giorno di pubblicazione degli elenchi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2026. A comunicarlo è stato il Ministero, con una nota dell’11 maggio. Gli elenchi sono stati pubblicati come gli altri anni sui siti degli Uffici scolastici regionali.

I commissari quest’anno saranno solo 4: 2 interni e 2 esterni. Ma quando saranno noti i nominativi degli esterni?

Non c’è una data precisa. Il 9 aprile sono scaduti i termini per le designazioni, da parte dei consigli di classe, dei commissari interni all’esame. I docenti non designati hanno poi dovuto presentare domanda come commissari esterni entro il 13 aprile. L’anno scorso, le tempistiche sono state simili e i nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Anche in questo caso solitamente viene messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse. Quindi non resta che attendere i primi del mese di giugno per conoscere i nomi dei commissari.

Come negli anni passati, anche nel 2026 dovrebbe essere messo a disposizione un motore di ricerca (l’anno scorso raggiungibile a questo link) per individuare la commissione della scuola di interesse.