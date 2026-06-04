Fine anno scolastico, balli con red carpet e fotografi e buffet a scuola con i docenti: feste sempre più in stile americano?

L’anno scolastico è agli sgoccioli, tra meno di una settimana sarà concluso ovunque. Anche quest’anno, come scrive La Repubblica, gli studenti di quinta superiore, i maturandi, stanno organizzando le feste più disparate, sempre più in stile americano.
Molte classi stanno organizzando balli di fine anno in stile americano con tanto di red carpet, poi grigliate, spettacoli e cene con i professori. “Abbiamo preparato inviti personalizzati per ogni docente, in base alla materia. Per quelli di lettere abbiamo usato richiami a Dante, per matematica formule ed equazioni”, racconta una studentessa.
In una scuola si terrà un ballo di fine anno a tema Tiffany, con decorazioni bianche e azzurre, red carpet e fotografo. In un liceo si svolgerà il ballo delle quinte con studenti e professori che si ritroveranno nel cortile per una serata con buffet e musica fino a mezzanotte.
Ormai negli anni recenti è sempre più comune che le scuole, i ragazzi, organizzino feste a tutti gli effetti, tra balli stile americano, docenti dj per un giorno, musica e karaoke all’aperto. Elementi che fino a poco tempo fa sembravano impensabili e che oggi sembrano entrati a far parte anche del nostro immaginario.