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04.06.2026

Fine anno scolastico, balli con red carpet e fotografi e buffet a scuola con i docenti: feste sempre più in stile americano?

Redazione
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Indice
Le iniziative
Una nuova tradizione

L’anno scolastico è agli sgoccioli, tra meno di una settimana sarà concluso ovunque. Anche quest’anno, come scrive La Repubblica, gli studenti di quinta superiore, i maturandi, stanno organizzando le feste più disparate, sempre più in stile americano.

Le iniziative

Molte classi stanno organizzando balli di fine anno in stile americano con tanto di red carpet, poi grigliate, spettacoli e cene con i professori. “Abbiamo preparato inviti personalizzati per ogni docente, in base alla materia. Per quelli di lettere abbiamo usato richiami a Dante, per matematica formule ed equazioni”, racconta una studentessa.

In una scuola si terrà un ballo di fine anno a tema Tiffany, con decorazioni bianche e azzurre, red carpet e fotografo. In un liceo si svolgerà il ballo delle quinte con studenti e professori che si ritroveranno nel cortile per una serata con buffet e musica fino a mezzanotte.

Una nuova tradizione

Ormai negli anni recenti è sempre più comune che le scuole, i ragazzi, organizzino feste a tutti gli effetti, tra balli stile americano, docenti dj per un giorno, musica e karaoke all’aperto. Elementi che fino a poco tempo fa sembravano impensabili e che oggi sembrano entrati a far parte anche del nostro immaginario.

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