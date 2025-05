Cene di classe, ormai conta il trend social: alunni creano inviti personalizzati per ogni docente in base alla materia, i video virali

Con l’arrivo di giugno, si sa, è tempo di cene di classe. Gli studenti dell’ultimo anno della secondaria di primo e secondo grado si trovano in questo periodo a salutare i propri docenti prima degli esami, per serate spesso goliardiche lontane dalle quattro mura delle scuole.

Gli inviti particolari

In questi giorni fioccano su TikTok moltissimi video di studenti che mostrano gli inviti personalizzati che hanno creato da zero per invitare i propri insegnanti: ognuno ad un diverso docente, sullo stile della materia che insegna.

Qualche esempio? Una grafica stile “Ultima cena” per la professoressa di religione, espressioni matematiche da risolvere per decifrare luogo e orario della cena per la docente di matematica, una dedica in lingua straniera per chi insegna inglese, o francese.

Inutile dire che si tratta di inviti probabilmente creati con l’intelligenza artificiale: i ragazzi si sono sicuramente impegnati e hanno dato sfogo alla fantasia per creare inviti sicuramente indimenticabili per i loro insegnanti. Insomma, questo sembra essere il trend social delle cene di classe di quest’anno.

Il trend dell’anno scorso

L’anno scorso era stato il turno, invece, delle verifiche che gli studenti hanno proposto ai docenti, sempre in occasione delle cene di fine anno, spesso con tanto di voti. Molti studenti le hanno sottoposte agli insegnanti per testare la loro conoscenza della classe, spesso imitandoli, scimmiottandoli, sempre in chiave ironica.

Si tratta di idee originali che possono creare bei ricordi? O, ancora una volta, viene banalizzato il ruolo del docente, quasi amico dei suoi alunni?