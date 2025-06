Fine scuola, spopola trend TikTok con protagonisti i docenti: giusto mettersi in gioco e mostrare il proprio lato divertente?

TikTok è invaso da video divertenti che coinvolgono docenti e studenti. Il tutto con il sottofondo di una canzone di Beyoncé, “Diva“. In cosa consiste il trend che sta spopolando? Gli studenti si mettono su due file, con quaderni o fogli in mano, e i docenti, spesso con occhiali da sole neri, si muovono tra di loro firmandoglieli, come fossero star, appunto, “dive”, che si divincolano tra fan adoranti che chiedono autografi.

Gli studenti tengono per tutto il tempo le torce dei telefoni accese, come fossero flash di paparazzi. Spesso questi video sono diventati virali, arrivando anche oltreoceano. Insomma, si tratta di momenti goliardici, spesso coincidenti con la fine delle lezioni.

Ragazzi divertiti

Gli studenti commentano apprezzando il fatto che questi docenti si mettano in gioco e accettino di fare un trend proposto dai ragazzi, magari facendo vedere un loro lato giocoso e divertente. In molti si chiedono: “Come li avete convinti?”.

Cene di classe e gli inviti particolari su TikTok

Con l’arrivo di giugno, si sa, è tempo di cene di classe. Gli studenti dell’ultimo anno della secondaria di primo e secondo grado si trovano in questo periodo a salutare i propri docenti prima degli esami, per serate spesso goliardiche lontane dalle quattro mura delle scuole.

In questi giorni fioccano su TikTok moltissimi video di studenti che mostrano gli inviti personalizzati che hanno creato da zero per invitare i propri insegnanti: ognuno ad un diverso docente, sullo stile della materia che insegna.

Qualche esempio? Una grafica stile “Ultima cena” per la professoressa di religione, espressioni matematiche da risolvere per decifrare luogo e orario della cena per la docente di matematica, una dedica in lingua straniera per chi insegna inglese, o francese.

Inutile dire che si tratta di inviti probabilmente creati con l’intelligenza artificiale: i ragazzi si sono sicuramente impegnati e hanno dato sfogo alla fantasia per creare inviti sicuramente indimenticabili per i loro insegnanti. Insomma, questo sembra essere il trend social delle cene di classe di quest’anno.