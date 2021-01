Firma elettronica, il futuro della protezione per i documenti?

La firma pdf di un documento online, ovvero la possibilità di poter apporre una firma digitale ad un documento edito sul PC, di modo da renderlo ufficiale, sta facendo ormai il giro del mondo.

In primis perché parliamo di una tecnica di sicurezza molto efficace, ed in secondo luogo ma non per importanza, perché questo riduce drasticamente i tempi di trasmissione ed emissione dei documenti ufficiali.

Per cosa si utilizza la firma elettronica di un pdf?

Immagina di aver appena completato il tuo prestito online, con una web bank di prima categoria, e di dover semplicemente trasmettere i tuoi documenti firmati.

In un sistema obsoleto come ciò che abbiamo avuto fino a questo momento, la trasmissione avveniva tramite scansione elettronica una volta apposta la firma fisica sui documenti.

Grazie alla firma elettronica i documenti possono essere completati direttamente sul foglio elettronico in formato PDF, uno dei formati maggiormente utilizzati per questo tipo di trasmissione.

Questi documenti poi possono essere, sempre mediante un programma apposito, trasmessi alle terze parti che li conservano, esattamente come avviene durante una firma reale.

Come funziona?

Esistono moltissimi programmi che offrono questo tipo di soluzione, Yousign è una di queste, una compagnia totalmente europea che offre i propri servizi.

Al costo di un abbonamento mensile o di un piano annuale, è possibile apporre la propria firma elettronica su tutti i documenti PDF che desideriamo, senza alcun limite di inserimenti.

Il procedimento è semplice: tramite email Yousign invia al destinatario il documento; una volta letto quest’ultimo, sarà sufficiente cliccare sul tasto “Firma” e nel medesimo istante sul telefono comparirà un codice usa e getta di sicurezza da inserire in piattaforma per validare l’apposizione della propria firma digitale.

Una soluzione sicura, rapida ed efficace, adatta per qualsiasi tipo di documento.

La firma ha valore legale?

Secondo le ultime leggi promulgate dai consigli europei in materia, va ricordato necessariamente che la firma elettronica avanzata o meno che sia, ha totalmente valore legale.

È possibile personalizzarla, apponendo anche un timbro personale ad esempio, al fine di rendere la trasmissione dei documenti più ufficiale.

Per riuscire ad apporla è necessario disporre di un dispositivo per l’emissione della firma elettronica, che collegandosi al programma prestabilito, permette di produrre la firma elettronica sul documento.

È bene infatti ricordare che programmi come Yousign mantengono anche un ampio grado di protezione dei dati, considerando che la firma elettronica ha totalmente valore legale, e che potrebbe essere oggetto di furto da parte di terzi.

