Flipped Classroom: si può fare in ogni tipo di classe e per ogni disciplina? Come funziona e cosa fa il docente

Flipped Classroom: si può fare in ogni tipo di classe e per...

La metodologia didattica detta Flipped Classroom, o classe capovolta, è ancora un rebus da risolvere per molti docenti: come funziona? Cosa bisogna sapere prima di attuarla? Qual è il ruolo dell’insegnante e quale quello degli studenti? VAI AL CORSO

Cosa significa Flipped Classroom?

Di recente si fa gran parlare di Flipped Classroom, letteralmente “classe rovesciata”. Come spiega Indire l’idea-base della Flipped Classroom è che la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di facilitatore, il regista dell’azione didattica.

Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse digitali come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali. A tutti gli effetti il “flipping” è una metodologia didattica da usare in modo fluido e flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe.

È importante che il tempo ‘guadagnato’ in classe grazie al “flipping” venga usato in maniera ottimale e che le risorse utilizzate dallo studente nel tempo a casa siano di qualità elevata, oltre ad essere calibrate sul livello di conoscenza fino a quel momento raggiunto dal giovane. Una libreria di contenuti integrata con video online vagliati in base a qualità e accessibilità è il miglior punto di partenza per ottenere un buon risultato finale.

Il modello è totalmente adattabile al proprio contesto e rappresenta una delle soluzioni per tentare di superare vecchie e sedimentate pratiche e procedure che permangono nel mondo della scuola e che risultano totalmente inadeguate a rispondere alle nuove esigenze dei nostri studenti e, soprattutto, ad accompagnarli a sviluppare competenze.

Il corso

Su questi argomenti il corso Esempi di Flipped Classroom per il primo ciclo, in programma dal 13 aprile, a cura di Roberto Sconocchini.

Il percorso offre ai docenti spunti di riflessione ed esempi pratici di applicazione della didattica capovolta nella scuola del primo ciclo, un’opportunità per mettere a sistema alcune tra le competenze digitali maturate dai docenti nella didattica a distanza.

A partire dalla conoscenza teorica del modello didattico della Flipped Classroom, si favoriranno esempi concreti e modelli di sperimentazione. Il corso si propone come stimolo per sperimentare un modello di scuola che superi la logica dell’insegnamento frontale a favore di un modello attivo e collaborativo che vede lo studente protagonista del proprio processo di apprendimento. Il docente diventa “regista” che progetta e predispone innovativi ambienti di apprendimento, anche online, riorganizza il tempo, sfrutta le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per innescare nuovi modi di insegnare e valutare.

