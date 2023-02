Floridia (M5S): “Valditara grande assente, servono risorse subito”

“La scuola pubblica ha bisogno di risorse. I casi di studenti al gelo in Sicilia sono emblematici di una situazione critica che riguarda tantissimi istituti. Nel 2020 con il governo Conte 2 in un solo anno abbiamo stanziato 10 miliardi per la scuola pubblica, e 9 miliardi per l’efficientamento energetico e per la messa in sicurezza sono previsti dal PNRR. Questo governo invece in legge di bilancio ha programmato tagli per 4 miliardi e abbiamo ancora in mente i 10 miliardi tagliati dal centrodestra nel 2009 con l’allora ministra Gelmini e Giorgia Meloni alle politiche giovanili. Piuttosto che coinvolgere il mondo della scuola in polemiche ridicole, dalle armi agli stipendi differenziati, il governo tiri fuori i soldi per la scuola pubblica. Valditara è il grande assente della politica italiana”.

Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Barbara Floridia durante la trasmissione Coffee Break su La7.