Fobia scolastica, studentessa non va a scuola da anni perché si sveglia con febbre alta. La madre: “patologia certificata”

Fobia scolastica, studentessa non va a scuola da anni perché si sveglia...

Secondo una neuropsichiatra di Padova una studentessa di tredici anni soffrirebbe di fobia scolastica, una patologia correlata all’ansia di andare a scuola. Infatti, la giovane veneziana negli ultimi due anni durante la settimana si sveglierebbe con febbre altissima, che tocca anche i 40 gradi.

La situazione non sarebbe migliorata nemmeno cambiando scuola, compagni e amici. La febbre si manifesta di settimana per poi scomparire nei weekend. Tutto risalirebbe ad alcuni atti di bullismo subiti dalla ragazza anni prima ancora, quando è stata oggetto ripetutamente di scherzi e molestie per il suo fisico sbocciato precocemente.

La madre ha dichiarato: “Mia figlia ha una patologia certificata e dovrebbe avere diritto ad un educatore che la accompagni a scuola e la segua durante le lezioni e un insegnante di sostegno”. Ma la Asl riferisce di aver pianificato per la studentessa un percorso di cura, al quale la famiglia finora non ha aderito.