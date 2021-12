Formazione docenti, 25 ore sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, il webinar

Ricordiamo che i corsi di formazione di 25 ore sull’inclusione potranno proseguire anche dopo la data del 30 novembre, inizialmente prevista dal Decreto del Ministro n. 188 del 21 giugno 2021.

Lo ha stabilito il Ministero dell’Istruzione, con nota del 15 ottobre 2021, che tiene conto della sentenza TAR Lazio n. 9795 del 14 settembre 2021, con cui si è disposto l’annullamento del DI n. 182/2020 di “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e dei suoi allegati (Linee guida, modelli di PEI, Allegati C e C1).

La proposta formativa della Tecnica della Scuola

Nell’ambito dell’attività di ente accreditato Miur, La Tecnica della Scuola propone un pacchetto formativo da 25 ore suddivise in 16 ore di videolezioni in modalità asincrona, 8 ore di attività in piattaforma in autoformazione con la possibilità di relazionarsi con i formatori attraverso un forum, 1 ora di test di valutazione.

Obiettivo del corso è accompagnare il docente nell’acquisizione di pratiche che consentano di conciliare elevati standard di educazione e di apprendimento per tutti gli allievi, garantendo in classe un clima di inclusione, in contesti sempre più eterogenei e in presenza di minori con esperienze di disabilità.

Paradigmi sanitari e modelli didattici

Il corso di formazione intende offrire agli insegnanti stimoli orientati, da un lato, alla conoscenza dei recenti paradigmi sanitari descrittivi della condizione di salute, in ottica sistemica (bio-psico-sociale); dall’altro, vuole riflettere sui modelli didattici tradizionalmente più diffusi, per evidenziarne il potenziale integrativo.

Propone altresì percorsi di raccordo tra programmazione curricolare e piani didattici individualizzati, nella prospettiva dello Universal Design for Learning, a livello progettuale, metodologico, pratico, valutativo.

Il docente inclusivo

Adottando il profilo del docente inclusivo, nell’impostazione vuole valorizzare la responsabilità e l’operatività collegiale dei docenti di classe.

Parte delle attività è comune a tutti i partecipanti, parte differenziata per ordini e gradi di scuola. Sono previste esercitazioni di approfondimento.

I moduli del corso

MODULO 1

Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica – 2 ore

Dott. Alessandro Mariani

Conoscere i principali sistemi di classificazione delle disabilità (ICD, DSM, ICF)

Conoscere le principali tipologie di disabilità

Saper leggere e comprendere i documenti diagnostici

Attività – 2 ore

Analisi di diagnosi/profili di funzionamento

Applicazione di indicazioni dell’ICF per l’osservazione dello studente nel contesto classe

MODULO 2

Riferimenti normativi – 1 ora

Prof.ssa Katia Perdichizzi

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità (2006)

ONU 2015, Sustainable Goals (2/3 traguardi) e Disabilità e acquisizione in Europa

n. 104 del 5 febbraio 1992, e D.P.R. 24 febbraio 1994

Normativa sui Disturbi Specifici di Apprendimento: L. n. 170/2010 e Decreto attuativo n. 5669 e Linee Guida 12 luglio 2011

Normativa sui Bisogni Educativi Speciali: D.M. del 27 dicembre 2012; C.M. n. 8 del 6 marzo 2013; Nota ministeriale del 27 novembre 2013

L.vo n. 66/2017 (procedure e documenti; Profilo di Funzionamento)

MODULO 3

Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità – 5 ore

Prof.ssa Marisa Pavone

Il potenziale inclusivo dei più diffusi modelli di programmazione educativo-didattica: per obiettivi, per competenze e per sfondo integratore

La progettazione Universal Design for Learning (UDL)

Principi e strumenti per una valutazione formativa inclusiva

Attività – 2 ore

Prevedere raccordi tra programmazione di classe e PEI

MODULO 4

Didattica speciale – 4 ore

Prof.ssa Marisa Pavone e Prof.ssa Rosa Bellacicco

Il profilo del docente inclusivo

La differenziazione didattica in classe

Cenni all’Index per l’inclusione

Didattica speciale – 4 ore

Riferimenti esemplificativi relativi ai diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado

Scuola dell’Infanzia – Prof.ssa Katia Perdichizzi

Scuola Primaria – Prof.ssa Katia Perdichizzi

Scuola Secondaria di I grado – Prof. Remo Ughetto

Scuola Secondaria di II grado – Prof. Marco Guastavigna

ICF e osservazione dell’alunno/a e del contesto: creazione di check-list

Approcci metodologici inclusivi

Progettazione e sperimentazione del modello di didattica inclusiva UdL: raccordo tra programmazione curricolare e PEI

Attività laboratoriali da svolgere autonomamente sulla base di spunti operativi e materiali forniti dai docenti tramite apposito forum – 4 ore