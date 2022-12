Formazione docenti, merito e umiliazione: ne parliamo con Bagni e Chinnici (Cidi)

Importante cambio di guardia nel Cidi (Centro iniziativa democratica insegnanti): pochi giorni fa l’assemblea degli iscritti ha eletto la nuova segreteria che, al suo interno, ha nominato Valentina Chinnici nuovo presidente della Associazione.

Chinnici è docente di lettere nella secondaria di primo grado ma anche deputato nell’Assemblea regionale siciliana; succede a Beppe Bagni che ha ricoperto l’incarico per 11 anni.

Negli ultimi anni il CIDI ha collaborato molto con altre associazioni professionali (MCE, Proteo, Aimc) con prese di posizione nette in favore di una scuola inclusiva e democratica.

“Continuerò sicuramente su questa strada” assicura Chinnici.

Con lei e con Beppe Bagni affrontiamo alcuni dei problemi della nostra scuola, a partire dalla non ancora risolta questione della formazione dei docenti.

Con loro tocchiamo anche l’attualità commentando le parole che sono entrate nel lessico scolastico nelle ultime settimane (merito e umiliazione).