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Docenti
08.09.2026

Formazione incentivata dei docenti, iscrizioni entro il 15 settembre: i tre percorsi potranno essere frequentati sulla piattaforma Scuola Futura fino al 31 dicembre 2026

Lara La Gatta
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Indice
Chi può partecipare
Iscrizioni fino al 15 settembre

C’è tempo fino al 15 settembre 2026 per iscriversi ai percorsi di formazione volontaria incentivata rivolti ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e coordinamento didattico e organizzativo nelle scuole.

A ricordarlo è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha comunicato l’avvio, per l’a.s. 2025/2026, della terza annualità del primo ciclo triennale, della seconda annualità del secondo ciclo triennale e della prima annualità del terzo ciclo triennale della formazione continua incentivata.

Chi può partecipare

I percorsi sono destinati ai docenti di ruolo impegnati in funzioni di supporto e coordinamento previste dal PTOF. Per le annualità successive alla prima è necessario aver concluso positivamente i percorsi precedenti con il conseguimento dell’attestato. La prima annualità del terzo ciclo è invece rivolta, tra gli altri, a tutor e orientatori, collaboratori del dirigente scolastico, responsabili di plesso e di progetto che non abbiano partecipato o concluso positivamente i precedenti cicli.

Iscrizioni fino al 15 settembre

La finestra per le iscrizioni resta aperta fino al 15 settembre 2026. I tre percorsi potranno essere frequentati sulla piattaforma Scuola Futura fino al 31 dicembre 2026.

La formazione si svolge interamente online e in modalità asincrona, ha una durata complessiva di 30 ore per ciascuna annualità ed è su base volontaria, con attività svolte al di fuori dell’orario di insegnamento.

La tabella riepilogativa allegata alla nota conferma per tutti e tre i percorsi la medesima scadenza del 15 settembre per le iscrizioni e il termine del 31 dicembre 2026 per la fruizione.

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