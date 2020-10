Formazione professionale: quasi tutti coloro che la frequentano trovano lavoro [VIDEO INTERVISTA]

Quello della formazione professionale è un mondo non sempre conosciuto nel modo giusto.

Spesso viene considerato un percorso di serie B, anzi addirittura di serie C anche perché, a causa di un sistema di orientamento un po’ approssimativo alla fine della secondaria di primo grado si tende a “consigliarlo” ai ragazzini che più di altri presentano difficoltà di carattere scolastico.

Ma le cose stanno proprio così?

Chi se ne occupa da decenni non è affatto d’accordo e fa osservare che molto spesso, al termine del percorso, la stragrande maggioranza dei ragazzi riesce a trovare una collocazione lavorativa.

E non va dimenticato il fatto che frequentando i corsi di formazione professionale si adempie anche all’obbligo formativo previsto dalla legge.

Di tutto questo parliamo con un esperto che da sempre opera in questo settore: si tratta di Elio Formosa, dirigente sindacale della Cisl Scuola, che ha rivesto anche incarichi di livello nazionale e che ora è il responsabile della formazione professionale per conto del suo sindacato.