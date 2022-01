Fornitura di mascherine FFP2, rilevazione riaperta fino al 10 gennaio

Per il periodo di emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022, al personale

preposto alle attività scolastiche e didattiche in presenza di bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo delle mascherine il Ministero fornirà dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Con nota prot. n. 1385 del 29 dicembre 2021, il Ministero ha avviato una rilevazione finalizzata all’acquisizione del fabbisogno di ciascuna Istituzione scolastica. La rilevazione si è conclusa martedì 4 gennaio 2022, ma alcune scuole non hanno proceduto alla compilazione.

Per tale ragione, la rilevazione è stata riaperta fino al 10 gennaio 2021, per

consentire alle Istituzioni scolastiche, qualora non abbiano provveduto, di procedere con la richiesta.

Tutte le informazioni sono contenute nella nota 9 del 5 gennaio 2021.