Foto degli alunni a scuola, la dirigente dice no ma le mamme protestano: “Troppa privacy”. Il caso a Cesena

Troppa privacy per gli alunni di una scuola elementare di Cesena. A dirlo sono le mamme, che protestano contro le rigide regole in materia di fotografie fissate dalla dirigente scolastica. A raccontare la storia è CesenaToday, che ha raccolto la testimonianza dei genitori “preoccupati” dall’inflessibilità della preside. A loro avviso eccessiva, tanto da chiedere di “sbloccare una situazione di troppa, per non dire morbosa, precisione nel rispettare la privacy degli alunni da parte della preside”.

“La preside ci ha letteralmente privato della possibilità di avere delle foto ricordo dei nostri figli durante le gite scolastiche o qualsiasi altra attività scolastica”, dicono le mamme, citate dalla testata. “Tutti i genitori della sezione hanno detto che sono disponibili a firmare dei consensi per scaricare la scuola da qualsiasi responsabilità in caso di diffusione di tali foto, ma non c’è stato nulla da fare. Foto dei ragazzi insieme in gita non se ne possono avere. Siamo molto dispiaciuti e anche un po’ indispettiti per questa cosa in quanto nelle altre scuole le foto vengono date ai genitori sia in cartaceo, che in formato digitale”.

“Crediamo che sia un comportamento eccessivo”, proseguono i genitori degli alunni. “Tutelare la privacy dei bambini è giusto, ma questo è troppo. Una semplice foto di classe di fine anno è tutto ciò che ci viene concesso, mentre noi vogliamo avere le stesse possibilità delle altre scuole. In questo modo”, concludono, “si sta privando i bambini di tutti i ricordi legati al loro periodo scolastico”.