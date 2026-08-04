Percorsi abilitanti docenti, fino a 500 euro di riduzione sulle tasse di iscrizione all’Università di Macerata

Una riduzione fino a 500 euro sulle tasse di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti che saranno attivati nell’anno accademico 2026/27. È quanto introdotto dall’Università di Macerata. L’agevolazione è destinata a coloro che entro il 15 settembre avranno completato la procedura di manifestazione di interesse predisposta dall’Ateneo, compilando il form online, confermando la ricezione dell’e-mail automatica e inviando la documentazione richiesta per la prevalutazione.
La manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di iscrizione. L’invio della documentazione non sostituisce la partecipazione al bando ufficiale e non garantisce l’ammissione o il conseguimento di una posizione utile in graduatoria.
UniMc ha richiesto al ministero dell’Università e della Ricerca l’accreditamento di numerose classi di concorso di vari ambiti. Eccole:
Tutte le informazioni sul sito www.unimc.it