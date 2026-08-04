Percorsi abilitanti docenti, fino a 500 euro di riduzione sulle tasse di iscrizione all’Università di Macerata

Una riduzione fino a 500 euro sulle tasse di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti che saranno attivati nell’anno accademico 2026/27. È quanto introdotto dall’Università di Macerata. L’agevolazione è destinata a coloro che entro il 15 settembre avranno completato la procedura di manifestazione di interesse predisposta dall’Ateneo, compilando il form online, confermando la ricezione dell’e-mail automatica e inviando la documentazione richiesta per la prevalutazione.

La manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di iscrizione. L’invio della documentazione non sostituisce la partecipazione al bando ufficiale e non garantisce l’ammissione o il conseguimento di una posizione utile in graduatoria.

UniMc ha richiesto al ministero dell’Università e della Ricerca l’accreditamento di numerose classi di concorso di vari ambiti. Eccole:

A001 – Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado

– Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado A011 – Discipline letterarie e latino

– Discipline letterarie e latino A012 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

– Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado A013 – Discipline letterarie, latino e greco

– Discipline letterarie, latino e greco A018 – Filosofia e scienze umane

– Filosofia e scienze umane A019 – Filosofia e storia

– Filosofia e storia A021 – Geografia

– Geografia AA22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – francese

– Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – francese AB22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – inglese

– Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – inglese AC22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – spagnolo

– Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – spagnolo AI22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – cinese

– Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – cinese A041 – Scienze e tecnologie informatiche

– Scienze e tecnologie informatiche A045 – Scienze economico-aziendali

– Scienze economico-aziendali A046 – Scienze giuridico-economiche

– Scienze giuridico-economiche A048 – Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado

– Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado A054 – Storia dell’arte

Tutte le informazioni sul sito www.unimc.it