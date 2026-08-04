Registrati
Diretta video

Prima Ora notizie del 4 agosto

Docenti
04.08.2026

Percorsi abilitanti docenti, fino a 500 euro di riduzione sulle tasse di iscrizione all’Università di Macerata

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Una riduzione fino a 500 euro sulle tasse di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti che saranno attivati nell’anno accademico 2026/27. È quanto introdotto dall’Università di Macerata. L’agevolazione è destinata a coloro che entro il 15 settembre avranno completato la procedura di manifestazione di interesse predisposta dall’Ateneo, compilando il form online, confermando la ricezione dell’e-mail automatica e inviando la documentazione richiesta per la prevalutazione.

La manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di iscrizione. L’invio della documentazione non sostituisce la partecipazione al bando ufficiale e non garantisce l’ammissione o il conseguimento di una posizione utile in graduatoria.

UniMc ha richiesto al ministero dell’Università e della Ricerca l’accreditamento di numerose classi di concorso di vari ambiti. Eccole:

  • A001 – Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A011 – Discipline letterarie e latino
  • A012 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A013 – Discipline letterarie, latino e greco
  • A018 – Filosofia e scienze umane
  • A019 – Filosofia e storia
  • A021 – Geografia
  • AA22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – francese
  • AB22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – inglese
  • AC22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – spagnolo
  • AI22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado – cinese
  • A041 – Scienze e tecnologie informatiche
  • A045 – Scienze economico-aziendali
  • A046 – Scienze giuridico-economiche
  • A048 – Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A054 – Storia dell’arte

Tutte le informazioni sul sito www.unimc.it

Abilitazione docentiformazione inizialePercorsi abilitantiUniversità

Qual è il nuovo percorso per diventare insegnante?

Possibilità di rinviare il conseguimento dell’abilitazione per le docenti del concorso PNRR1 in gravidanza

Abilitazioni scuola secondaria, corsi imposti dall’alto al prezzo di 2.500 euro: per la Gilda è lesivo della dignità professionale dei docenti

Come diventare docenti nella scuola secondaria dopo la fase transitoria: tutte le fasi previste dalla normativa.

Abilitazioni docenti, Castellana (Gilda): “Devono essere gratuite. Non si può pagare per lavorare, è inaccettabile”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Telecamere vicino le scuole e docenti non esclusi dalle graduatorie dei concorsi dopo l’anno di prova: le misure nel decreto Pa

Redazione

Percorsi abilitanti docenti, fino a 500 euro di riduzione sulle tasse di iscrizione all’Università di Macerata

Redazione

Alunni stranieri: integrazione, assimilazione, inclusione? Per ora la legge parla di dialogo fra le culture. Se si vuole altro bisogna cambiare la norma

Reginaldo Palermo

Indire, i risultati 2025: 240 interventi di ricerca, 136 percorsi formativi e 240mila docenti, dirigenti e Ata coinvolti

Redazione
vai alla ricerca avanzata