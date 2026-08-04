Telecamere vicino le scuole e docenti non esclusi dalle graduatorie dei concorsi dopo l’anno di prova: le misure nel decreto Pa

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, martedì 4 agosto, alle ore 17:00 a Palazzo Chigi, per l’esame di vari provvedimenti. Tra questi il cosiddetto nuovo Decreto PA, relativo a disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione.

All’interno del decreto ci sarebbero alcune disposizioni che hanno a che fare con la scuola. Ecco quali sono, come riportato da SkyTg24.

Scuole paritarie e anno di prova

Il testo dovrebbe estendere agli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 la possibilità, per gli istituti paritari, di considerare abilitati anche i docenti privi del titolo che abbiano insegnato per almeno tre anni negli ultimi dieci, anche non consecutivi. La misura consentirebbe alle scuole di mantenere uno dei requisiti necessari per conservare la parità scolastica.

È inoltre previsto che gli insegnanti che superano l’anno di formazione e prova non vengano automaticamente esclusi dalle graduatorie dei concorsi ordinari.

Videosorveglianza vicino le scuole

Nel provvedimento dovrebbero infine trovare spazio nuovi finanziamenti, concordati con il ministero dell’Interno, destinati all’installazione e al potenziamento degli impianti di videosorveglianza nelle aree circostanti gli edifici scolastici, nell’ambito delle iniziative del governo per rafforzare la sicurezza nei pressi degli istituti.