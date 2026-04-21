Fractured reality: oltre le fake news. Il rapporto Europeo che chiama in causa anche la scuola

E’ stato pubblicato pochi giorni fa il rapporto del Joint Research Centre della Commissione Europea intitolato Fractured reality. How democracy can win the global struggle over the information space (Realtà frammentata. Come la democrazia può vincere la lotta globale per lo spazio informativo). Alla stesura del rapporto (che può essere scaricato qui) ha contribuito anche Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.

Il problema non sono solo le bufale

Il rapporto spiega perché oggi non basti più parlare di fake news: la vera sfida è educare dentro uno spazio informativo che vive di polarizzazione, emozione e sfiducia. Per anni abbiamo immaginato la disinformazione come un catalogo di notizie false da smontare una per una. Il rapporto del Joint Research Centre della Commissione Europea ci costringe invece a cambiare prospettiva. Il nodo, spiegano gli autori, non è soltanto la presenza di contenuti falsi, ma un mutamento strutturale dell’ecosistema informativo digitale, che rende sempre più difficile distinguere ciò che è rilevante, attendibile e verificabile.

L’economia dell’attenzione premia ciò che divide

Le piattaforme non sono costruite per valorizzare ciò che informa meglio, ma ciò che trattiene più a lungo. L’architettura dell’ambiente digitale si fonda sulla massimizzazione dell’attenzione e dell’engagement: per questo i contenuti più premiati tendono a essere quelli più emotivi, conflittuali, identitari, polarizzanti. Il rapporto del JRC lega in modo esplicito questa logica alla diffusione di informazioni di bassa qualità e all’indebolimento di uno spazio pubblico condiviso.

Per chi lavora nella scuola si tratta di un punto è decisivo. Ragazze e ragazzi non incontrano le notizie solo attraverso una ricerca intenzionale o una selezione ragionata delle fonti: spesso le ricevono dentro flussi continui, personalizzati, modellati da algoritmi che scelgono ciò che ha più probabilità di suscitare reazione. In questo scenario si rischia di sapere molte cose in superficie, ma di comprenderne sempre meno il contesto. Questa dinamica, sottolinea il JRC, contribuisce alla polarizzazione e all’erosione della fiducia nelle istituzioni democratiche.

Quando la realtà comune si frammenta

L’idea più forte del rapporto è contenuta già nel titolo: Fractured reality. Non siamo più soltanto davanti a una circolazione di errori o menzogne, ma a una frammentazione delle realtà percepite. Gli algoritmi, insieme alla struttura dei social, favoriscono la formazione di gruppi ideologicamente affini nei quali opinioni e pregiudizi si rafforzano reciprocamente. Il risultato è che la verità fattuale perde terreno rispetto a narrazioni che rassicurano, confermano appartenenze e alimentano diffidenza verso chi la pensa diversamente.

Il rapporto insiste su un passaggio importante: la democrazia non può reggere senza almeno un minimo di realtà condivisa. Se questo terreno comune si restringe, diventa più difficile discutere pubblicamente, argomentare, deliberare, riconoscere dati e prove come base del confronto. Per questo il documento non parla solo di tecnologia, ma di resilienza democratica.

Il contributo della Sapienza e di Walter Quattrociocchi

In questa riflessione europea c’è anche un contributo italiano di primo piano. Tra gli autori del rapporto compare infatti Walter Quattrociocchi, professore ordinario della Sapienza Università di Roma. Le fonti istituzionali della stessa Sapienza lo indicano come docente del Dipartimento di Informatica e responsabile del Center of Data Science and Complexity for Society, con una ricerca centrata, tra l’altro, sulla diffusione della misinformazione e sulle dinamiche sociali online. La sua presenza nel gruppo di lavoro conferma il peso della ricerca italiana in un campo che oggi tocca direttamente informazione, cittadinanza e qualità della democrazia.

Oltre il fact-checking, verso una nuova responsabilità educativa

Per il mondo dell’istruzione, questo rapporto è molto interessante per una pluralità di motivi. In primo luogo va ammesso che se il problema è strutturale, non basta più insegnare a “riconoscere una fake news”. Occorre aiutare gli studenti a capire come funzionano gli ecosistemi digitali, perché alcuni contenuti sembrano irresistibili, quali interessi orientano la visibilità online, come si costruisce fiducia verso una fonte, come si distinguono autorevolezza e popolarità. In altre parole, l’educazione ai media non è più un modulo accessorio: è una competenza civica di base. Questa linea è coerente anche con la lettura del JRC, che parla di un bisogno di maggiore capacità di azione da parte degli utenti e di ambienti informativi più sani.

Per i docenti, tutto questo si traduce in una sfida didattica molto concreta: insegnare a rallentare, confrontare, verificare, leggere lateralmente, riconoscere i meccanismi della persuasione digitale. In un ambiente che spinge verso la reazione immediata, la scuola può ancora educare alla sospensione del giudizio e alla pazienza argomentativa. Si tratta di temi che sono anche al centro del framework DigComp 3.0 che proprio alla disinformazione e alla misinformazione dedica una attenzione significativa sia a livello di enunciati di competenza che di Learning Outcomes.

Secondo il rapporto la sola smentita non basta: il fact-checking resta necessario, ma arriva spesso troppo tardi se l’intero sistema continua a premiare ciò che genera conflitto e cattura attenzione. Per questo il JRC propone interventi più ampi: nuovi spazi pubblici non dominati dall’economia dell’attenzione, rafforzamento della conoscenza collaborativa, maggiore autonomia per gli utenti, ripensamento dei modelli di business delle piattaforme e una più robusta sovranità digitale europea.

La scuola, in questo quadro, non è un soggetto marginale. Al contrario, può essere uno dei pochi luoghi in cui si ricostruisce un’abitudine alla realtà condivisa: non come imposizione di una verità dall’alto, ma come esercizio comune di verifica, ascolto, confronto e responsabilità intellettuale. In un tempo in cui la realtà sembra frantumarsi in bolle sempre più separate, educare al pensiero critico non è solo una questione didattica. È una necessità democratica.