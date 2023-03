Fuma canne a scuola con gli studenti, docente sospesa dall’incarico condannata a due anni e a 10mila euro di risarcimento

Ci sono aggiornamenti sul caso della docente di una scuola in provincia di Latina che nel 2020, come abbiamo già trattato, ha fumato uno spinello a scuola e lo ha passato ad alcuni studenti, uno dei quali, in seguito, si sarebbe sentito male. La denuncia era partita da una ragazza che aveva assistito alla scena.

Dura condanna per la prof

L’insegnante, 48 anni, che è stata sospesa dall’incarico, adesso, come riporta La Repubblica, è stata condannata a due anni e otto mesi e a 10mila euro di risarcimento danni richiesto dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Monica Sansoni.

“La somma del risarcimento danni – dice al Tempo la garante regionale Monica Sansoni – sarà destinata alle numerose attività che svolgiamo all’interno degli istituti scolastici della provincia di Latina”.