Genitori degli studenti, c’è chi li considera troppo invadenti e anche molesti

Sarà probabilmente la crisi di immagine che ha assunto la funzione docente, sarà dovuto forse alla scarsa considerazione sociale degli insegnanti, ma sta di fatto che esistono casi di genitori degli studenti che sono irrispettosi nei confronti dei professori dei loro figli e dimostrano di essere anche invadenti e molesti. A volte la colpa di consentire ai genitori una certa invadenza, è anche dei dirigenti scolastici e dei loro collaboratori.

Genitori invadenti, irriverenti e aggressivi

Esistono dei casi, ma non sempre è così, in cui lo studente che non porta a casa i voti sperati ha la colpa di avere un docente non all’altezza, un docente che è causa di stress e di poca attenzione nei confronti dei ragazzi. Ci sono dei genitori che assolvono i figli e colpevolizzano gli insegnanti per giustificare lo scarso rendimento dei loro pargoli. Certi genitori sono invadenti ed entrano nel merito della didattica e della valutazione, sono addirittura irriverenti fino ai casi più gravi in cui manifestano aggressività contro il docente del loro figlio. Nei casi in cui certi genitori trovano il sostegno del dirigente scolastico, allora per il docente il problema rischia di diventare un grave disagio che potrebbe durare nel tempo.

Le chat tra genitori sono deleterie

Quando nelle chat dei gruppi Whatsapp tra genitori si incomincia a parlare della valutazione delle interrogazioni del prof X e del prof Y, questo potrebbe costituire un problema e scatenare giudizi e valutazioni pericolose del genitore nei confronti dell’insegnante. Queste chat rischiano di sfociare in processi social contro i docenti e di creare delle problematiche all’interno delle classi e della scuola che potrebbero essere deleterie.

Genitori dovrebbero collaborare con i docenti

I genitori e le famiglie dovrebbero avere fiducia nella scuola e collaborare con gli insegnanti dei propri figli, evitando, quanto è più possibile, l’invadenza e l’irriverenza nei confronti dei docenti dei loro ragazzi. Gli studenti che vedono i propri genitori collaborare con gli insegnanti, sono stimolati maggiormente a studiare e ad impegnarsi.