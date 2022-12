Germania, due ragazzine accoltellate da un uomo nei pressi di una scuola

Due ragazzine di 13 e 14 anni sono state ferite gravemente da un uomo che, armato di coltello, si è avvicinato nei pressi di una scuola. L’episodio è avvenuto a Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel Baden-Wuertteberg, in Germania.

Come riporta l’Ansa, le ragazzine sono state trasportate d’urgenza in ospedale. A quanto pare le giovani sarebbero state colpite nella strada che porta alla scuola e l’uomo sarebbe scappato in un centro per rifugiati.

Le indagini sono in corso, ma nel frattempo la polizia ha blindato il luogo, non permettendo a nessuno di uscire dall’area.