Gianna Nannini: “Mia figlia? Mi emoziono quando i docenti parlano di questa ragazza educata. Un maestro mi molestava”

La cantante Gianna Nannini ha rilasciato una rara intervista ai microfoni de La Repubblica, in cui ha parlato di una molestia ricevuta da bambina da un docente e dell’educazione di sua figlia, che oggi ha quindici anni. Ecco cosa ha detto.

Ecco cosa ha detto sull’educazione della figlia: “Penso di essere abbastanza brava, magari l’ho un po’ viziata. Non l’ho mai mostrata. Prima perché era una bambina e non aveva consapevolezza, ora ha 14 anni e non mi sembra rispettoso nei confronti dell’adolescenza. E a lei dà fastidio fare foto, non vuole”.

“L’accompagno a scuola tutte le mattine”

“L’accompagno a scuola tutte le mattine, si mette gli auricolari e ascolta la musica. Non la mia, eh. So tutte le sue materie. Come è andata oggi? ‘Bene, bene’. Mi emoziono quando i professori parlano di questa ragazza educata, compita. Quando siamo tornate a vivere a Milano cinque anni fa, non andava bene in italiano, non lo aveva mai studiato, si è messa di impegno e ora è perfettamente bilingue”, ha raccontato.

Ed ecco poi alcune parole sull’abuso subìto: “Quando ero piccola avevo un maestro di musica che mi molestava. Ma la violenza verbale e scritta che ho subito quando sono rimasta incinta, è superiore a qualsiasi molestia”.