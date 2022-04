Giochi di movimento all’aperto, il webinar della Tecnica della Scuola

Giocare all’aria aperta è il dono più benefico che possiamo fare ai nostri bambini e ragazzi per assicurargli un sano sviluppo psicomotorio, stabilità emotiva e abilità sociali.

Una ragione in più per svolgere questo genere di attività a scuola ha a che fare con l’arrivo degli studenti ucraini, in fuga dalla guerra, nelle nostre scuole. Alla scuola primaria o media (ma non solo) sarebbe consigliato svolgere attività motorie e sociali all’aperto per rafforzare lo spirito di gruppo e la conoscenza reciproca dei bambini/ragazzi.

Peraltro l’attività motoria svolta all’aperto consente di risvegliare il corpo e le abilità sensoriali, e sollecita una maggiore libertà di movimento, equilibrio, forza coordinazione.

Giocando all’aperto i bambini e i ragazzi imparano a correre dei rischi, a superare le paure, a regolare le emozioni, a sviluppare la fantasia.

Quali giochi motori proporre all’aperto?

Su questi argomenti il corso Giochi di movimento all’aperto, a cura di Rosa Cipriano, in programma dal 14 aprile.

Il corso è rivolto a: docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; insegnanti di educazione fisica; istruttori di ginnastica, fitness; genitori, educatori, animatori.

Durante il prossimo webinar vedremo come realizzare giochi corporei sia utilizzando attrezzi strutturati come palle, cerchi, birilli, sia immergendoci nella natura e utilizzando i materiali che la stessa ci offre per fare un’esperienza globale che coinvolge tutti i sensi: alberi, tronchi, foglie, ma anche sabbia, terra, acqua.

Nascondersi dietro gli alberi, utilizzare corde per arrampicarsi o tessuti e cartoni per creare ambientazioni fantastiche, gareggiare in una corsa a ostacoli oppure cercare tesori nascosti seguendo indizi motori, sono solo alcune delle attività che vedremo in maniera dettagliata durante il webinar.