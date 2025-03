Giochi di suoni per educare alla sensibilità poetica: il webinar gratuito con lo scrittore Nicola Cinquetti

La poesia, come le fiabe, come la musica, è tra le cose che servono “proprio perché, in apparenza non servono a niente”, affermava Rodari nella Grammatica della fantasia. Aggiungendo subito dopo: “servono all’uomo completo”. E certamente l’esperienza poetica è fondamentale nel percorso di maturazione umana. VAI AL SEMINARIO GRATIS

Ma come sviluppare la sensibilità poetica nei bambini e nei ragazzi?

A scuola capita spesso che l’incontro con la poesia sia più legato alla dimensione dell’esercizio che alla scoperta del gusto della parola e all’esplorazione, appassionante, della ricchezza delle possibilità del linguaggio. Non sempre si valorizza, per esempio, il patrimonio popolare di filastrocche, tiritere e contine, che, nell’infanzia, rappresenta il primo incontro del bambino con il suono, il ritmo e la rima, e come tale assume quindi anche un forte valore propedeutico.

Il seminario gratis

Questi argomenti saranno affrontati nel webinar gratuito Suoni di sillabe e di rime. Incontro con Nicola Cinquetti, in programma per l’11 marzo, a cura di Mariarosa Rossitto, insegnante e studiosa di letteratura per l’infanzia. Nell’incontro ci si soffermerà sulla ricca e originale produzione poetica dello scrittore.

Chi è Nicola Cinquetti

Nicola Cinquetti, che nel 2020 ha ricevuto il Premio Andersen come Miglior scrittore, ha esordito nel panorama della letteratura per l’infanzia nel 1997 con la raccolta in versi Eroi re regine e altre rime, divertente galleria di ritratti di celebri personaggi, della storia e non solo, da Pitagora a Pasteur, da Magellano a Garibaldi. Si è mosso poi tra generi diversi dimostrando di saper sempre coniugare leggerezza e profondità. Ha pubblicato la raccolta Ultimo viene il verme (finalista al premio Strega Ragazze e Ragazzi nel 2017) e L’estate balena (finalista al premio Strega Ragazze e Ragazzi 2023). Tra i volumi in versi spiccano la splendida raccolta Cartoline dall’Italia, la spassosa reinvenzione Quando Noè cadde dall’arca, il divertente libretto Tipi strani e il recentissimo Quando la sera la luna ci parla.

Il corso offre l’opportunità di approfondire la conoscenza di uno degli autori più significativi e interessanti del panorama editoriale per bambini e ragazzi e di riflettere sull’approccio da adottare in classe per favorire l’incontro tra i bambini e la poesia.

