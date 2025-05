Giornata della Legalità 2025: il MIM propone alle scuole il docufilm “Falcone e Borsellino – Il Fuoco della Memoria”

In occasione della Giornata della Legalità, celebrata annualmente il 23 maggio per commemorare le vittime delle mafie e ricordare in particolare le stragi di Capaci e Via D’Amelio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito rinnova il suo impegno nella promozione della memoria e dei valori della legalità.

Per il XXXIII anniversario di quei tragici eventi, la Direzione Generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali del Ministero mette gratuitamente a disposizione delle istituzioni scolastiche il docufilm “Falcone e Borsellino – Il Fuoco della Memoria”, scritto e diretto da Ambrogio Crespi insieme agli sceneggiatori Maria Gabriella Ricotta, Luigi Sarullo e Nino Blando. L’opera, realizzata dal DEMS – Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, è prodotta da TeleOne, PSC Proger Smart Communication, Biondani TMG e Digital Identity.

Il Ministero ha inviato una circolare a tutte le scuole italiane comunicando la disponibilità gratuita del docufilm tramite un link dedicato, rendendo semplice e immediato l’accesso a questo importante contenuto formativo.

Il film costituisce un prezioso strumento didattico per sensibilizzare gli studenti sui temi fondamentali della memoria, della legalità e del contrasto alle mafie, ricostruendo il vissuto umano e professionale dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo attraverso le testimonianze dirette di familiari, colleghi, giornalisti, fotoreporter, docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni.

L’iniziativa intende stimolare riflessioni profonde sui fenomeni mafiosi, evidenziando l’importanza del contrasto culturale alla criminalità organizzata e favorendo la storicizzazione del ricordo e la trasmissione intergenerazionale dei valori della legalità.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito confida nella collaborazione delle istituzioni scolastiche per garantire la massima diffusione e fruizione di questo significativo momento formativo e commemorativo.